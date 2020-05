CUPRA Tavascan wint Automotive Brand Contest award

5 mei 2020 | CUPRA is onderscheiden met een Automotive Brand Contest design award 2020. Het performance-merk ontving de prijs in de categorie 'Concept' voor het design van de CUPRA Tavascan, het elektrische studiemodel dat afgelopen jaar op de IAA in Frankfurt zijn wereldpremière beleefde. De Automotive Brand Contest design award is de derde in successie voor CUPRA. Eerder vielen de CUPRA e-Racer Concept (in 2018) en CUPRA Formentor Concept (afgelopen jaar) al in de prijzen

"Het winnen van een onderscheiding van dit kaliber in de categorie voor conceptauto's is een erkenning voor de enorme hoeveelheid werk en energie die het CUPRA-team in het ontwerp van de Tavascan heeft gestopt," verklaart Alejandro Mesonero-Romanos, Design Director van CUPRA. "In elke auto waar we aan werken, proberen we de fundamentele essentie van het merk CUPRA terug te laten komen, en deze design award is voor ons het bewijs dat we in deze opzet geslaagd zijn."

De CUPRA Tavascan Concept geeft een eigen kijk op het concept 'high-performance'. Onder het dynamische koetswerk schuilt een geavanceerde, elektrische aandrijflijn die sportieve prestaties combineert met de stilte en efficiency van een elektrische auto. Twee elektromotoren, één geïntegreerd in de vooras, de andere in de achteras, leveren een gecombineerd vermogen van 225 kW (306 pk) dat naar alle vier wielen wordt gestuurd. Daarmee sprint de CUPRA Tavascan Electric Concept in 6,5 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u. Een 77 kWh lithium-ion batterijpakket levert voldoende energie om de auto 450 kilometer ver te brengen volgens de WLTP-testcyclus. De CUPRA Tavascan staat op het MEB-platform van de Volkswagen Groep en legt sportieve rijprestaties aan de dag, mede dankzij een batterijpakket dat in de bodem van de auto is ondergebracht, om het zwaartepunt zo laag mogelijk te leggen.

De Automotive Brand Contest is de enige internationale designwedstrijd voor automerken. De wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd door de Duitse Design Council en staat stil bij de beste merk- en designprestaties binnen de industrie. De nominaties worden beoordeeld door een jury van specialisten uit de media-, design-, communicatie- en universitaire wereld.

