Cupra onthult Leon

20 februari 2020 | CUPRA heeft de nieuwe Leon hatchback en Sportstourer onthuld. Na de Ateca is de CUPRA Leon de tweede modelserie van het nieuwe merk CUPRA. Het model is ontworpen, ontwikkeld en wordt geproduceerd in Barcelona. De nieuwe CUPRA Leon hatchback en Sportstourer zijn vanaf het najaar van 2020 te bestellen en arriveren nog dit jaar bij de vier Nederlandse CUPRA-dealers (A-Point in Amsterdam, Rijnwoud in Rotterdam, Century in Groningen en Van den Udenhout in Den Bosch). Exacte specificaties en prijzen worden in aanloop naar de marktintroductie bekendgemaakt.

Uiterlijk laat de CUPRA Leon geen twijfel bestaan over zijn intenties. Het agressieve front dankt hij onder meer aan het prominte CUPRA-embleem in de grille, de forse, dynamisch gestylde voorbumper en grote luchtinlaten. Die sportieve uitstraling wordt verder aangezet door donkere chroomaccenten in de grille-omlijsting, voorbumper en buitenspiegels, die scherp contrasteren met de carrossierkleur. Opzij springen de flinke dorpels direct in het oog, net als de 19 inch (koper- of diamantkleurige) velgen (18 inch voor de 245 pk-versie) en de koperkleurige Brembo-remklauwen. Verregaande personalisatie is mogelijk dankzij onder meer zes verschillende velgdesigns en acht carrosseriekleuren, waaronder twee speciale optionele tinten en twee optionele mat-opties. Aan de achterzijde onderstreept de LED-verlichting over de volledige breedte van de auto de sportieve looks. Andere sportieve highlights zijn de achterspoiler, diffuser en het uitlaatsysteem, met twee uitlaten voor de vermogensversies van 245 pk en vier voor de topversies.

Al bij het openen van het portier onderschrijft de CUPRA Leon zijn bijzondere karakter, met instapverlichting waarbij het CUPRA-logo op de grond wordt geprojecteerd. Het interieurdesign weerspiegelt het karakter van de CUPRA Leon, onder meer met sportieve kuipstoelen in diverse uitvoeringen, koperen en donkere chroomkleurige accenten plus donkere alumium sierlijsten. De startknop en rijstandenselector zijn binnen handbereik in het CUPRA-stuurwiel geïntegreerd. Daarachter verschaft het digitaal instrumentenpaneel (Virtual Cockpit) alle benodigde informatie. Het speciale Sport View-scherm biedt daarbij in één oogopslag alle data over toerental, koppel, vermogen, turbodruk en G-krachten.

Het dashboard huisvest een infotainmentsysteem met een 10 inch touchscreen inclusief 3D-navigatie en stem- en gebarenbediening. Connectiviteit is gewaarborgd dankzij Full Link met draadloos Apple CarPlay, de CONNECT App en een geïntegreerde simkaart. In de tunnelconsole heeft de gebruikelijke versnellingspook plaatsgemaakt voor een transmissieschakelaar, om zo meer ruimte te creëren.

Wat verlichting betreft zetten de CUPRA Leon hatchback en Sportstourer nieuwe stappen. Voorbeelden zijn de dynamische welkomverlichting bij het ontgrendelen van de auto, standaard full-LED-technologie voor de koplampen, dynamische richtingaanwijzers en onderscheidende LED-verlichting over de volledig breedte van de achterzijde. De buitenspiegels herbergen LED-richtingaanwijzers. In het interieur zorgt de LED-sfeerverlichting in het dashboard en de portieren voor een extra sportieve ambiance.

Aan de basis van de Leon CUPRA staat een traditionele 2,0-liter TSI turbo-benzinemotor met directe inspuiting, die beschikbaar is in drie vermogensvarianten. De eerste twee leveren respectievelijk 180 kW / 245 pk (370 Nm) en 221 kW / 300 pk (400 Nm), en zijn gekoppeld aan voorwielaandrijving en een geïntegreerd elektronisch sperdifferentieel (VAQ) voor meer controle en precisie. Deze motoren zijn beschikbaar voor zowel de 5-deurs hatchback als de Sportstourer.

De derde, meest krachtige variant met 228 kW / 310 pk (400 Nm) wordt standaard geleverd met 4Drive vierwielaandrijving en is exclusief voorbehouden aan de Sportstourer. Dankzij die 4Drive-technologie, met een elektrohydraulisch bediende lamellenkoppeling, accelereert deze CUPRA Leon Sportstourer in minder dan 5 seconden van 0-100 km/u en klokt hij een elektronisch begrensde topsnelheid van 250 km/u.

Alle versies van de 2.0 TSI zijn standaard gekoppeld aan een DSG-automaat met dubbele koppeling en shift-by-wire technologie.

Aanvullend op de drie TSI-versies worden de CUPRA Leon hatchback en Sportstourer tevens leverbaar met plug-in hybrid-aandrijving. De plug-in hybrid-aandrijving koppelt een 110 kW / 150 pk sterke 1.4 TSI turbo-benzinemotor aan een elektromotor met 85 kW / 115 pk en een 13 kWh lithium-ion accu. Die combinatie is goed voor een maximaal systeemvermogen van 180 kW / 245 pk en 400 Nm aan trekkracht. Desgewenst kan de CUPRA Leon plug-in hybrid ook puur elektrisch rijden, en heeft hij een elektrische actieradius van maximaal 60 kilometer (WLTP). Via een wandbox kan de accu in 3,5 uur helemaal worden opgeladen (6 uur via een normale 230V aansluiting). Dankzij de efficiency van de plug-in hybrid-technologie blijven de CO2-emissies onder de 50 gram per kilometer.

In de CUPRA Leon bepaalt het samenspel van motoren en onderstel het karakter. Kenmerkend zijn de progressieve besturing en de adaptieve onderstelregeling (DCC), die zich binnen milliseconden aanpast aan oneffenheden in het asfalt. Via DCC is het karakter van de auto op wens in te stellen via vier verschillende rijstanden: Comfort, Sport, CUPRA en Individual. Voor het uitgebalanceerde onderstel vertrouwt de CUPRA Leon op MacPherson veerpoten vóór en een multilink achterwielophanging. Ten opzichte van de recent gelanceerde nieuwe SEAT Leon is het onderstel van de CUPRA Leon vóór met 25 mm en achter met 20 mm verlaagd, voor een lager zwaartepunt en meer sportiviteit. Maximale stopkracht is gewaarborgd dankzij een Brembo-remsysteem met 370 mm schijfremmen (voor).

De actieve veiligheid komt van automatische afstand- en snelheidsregeling (Predictive Adaptive Cruise Control), Emergency Assist 3.0, Travel Assist, dodehoeksensor (Side Assist) met uitparkeerassistent en de uitstapwaarschuwing. Het nieuwe Predictive ACC maakt gebruik van informatie van de frontcamera en het navigatiesysteem, en kan de auto aanpassen aan snelheidslimieten en het verloop van de weg. File assistent bestuurt de auto zelfstandig in fileverkeer: het houdt afstand ten opzichte van de voorligger, houdt de auto binnen de rijbaanmarkering en bedient de remmen wanneer dat noodzakelijk is.

