Rolls Royce brengt Adamas edities uit

27 april 2018 | De maatwerk-afdeling van het Huis van Rolls-Royce presenteert een speciale, gelimiteerde serie van de Black Badge-versies van Wraith en Dawn. Veertig Wraiths en dertig Dawns krijgen de naam Adamas, hetgeen 'ontembaar', 'onoverwinnelijk' en 'diamant' betekent. Een donkere uitstraling, onbreekbare koolstofvezel structuren en de meest exclusieve materialen vormen de basis van deze bijzondere Rolls-Royces.

De ontmoeting met Adamas begint bij de Spirit of Ecstasy, die voor het eerst in de geschiedenis van Rolls-Royce is vervaardigd uit 294 lagen van koolstofvezel uit de luchtvaart. Maar liefst 68 uur zijn er nodig het beeldje te vormen, waarna het op een titanium voetstuk wordt geplaatst waarop het teken van oneindigheid en de woorden 'Black Badge Adamas' zijn weergegeven.

Het Black Badge thema is bij zowel Wraith als Dawn verder uitgewerkt in een donkerder thema. Kleurstelling, materialen en details zijn door de experts van Rolls-Royce Bespoke gekozen en verwerkt tot een geheel. Het meest tot de verbeelding sprekend is waarschijnlijk de sterrenhemel van Wraith Adamas: 1.340 lichtjes in de hemelbekleding vormen een patroon dat doet denken aan de moleculaire structuur van koolstofvezel.

Bij het instappen in Wraith en Dawn Adamas licht de dorpel even op en is de tekst 'Black Badge Wraith Adamas - One of Forty' of 'Black Badge Dawn Adamas - One of Thirty' te zien, een verwijzing naar de exclusiviteit van deze speciale Collectie van Rolls-Royce.

De Rolls-Royce Wraith en Dawn Black Badge Adamas Collection zijn vanaf nu te bestellen bij CITO Motors in Eindhoven.