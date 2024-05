Rolls-Royce vernieuwt Cullinan voor modeljaar 2024

Een belangrijk thema is verticaliteit, dat doet denken aan verlichte wolkenkrabbers in de megasteden waar Cullinan steeds meer thuis is - dit is het meest duidelijk te zien in de nieuwe lampen. De voorkant van Cullinan Series II bestaat uit eenvoudige kenmerkende lijnen en scherpe randen, met nadruk op schone, monolithische oppervlakken die de royale proporties en aanwezigheid van de auto versterken. De bumperlijnen vormen een ondiepe 'V' vanaf het laagste punt van de dagrijlichten naar het middelpunt van de auto. Onderaan steken nieuwe luchtinlaten assertief naar buiten, waardoor de auto visueel lager lijkt wanneer hij recht van voren wordt bekeken.

Het pronkstuk is de verlichte Pantheon-grille, die is vernieuwd met een lagere rand. Het bevat ook een nieuwe gepolijste horizontale 'horizonlijn' tussen de dagrijlichten.

In zijaanzicht onthult de Cullinan Series II verdere veranderingen aan de vormgeving. Een ingetogen maar precieze, kenmerkende lijn leidt vanaf de achterlichten naar voren naar het midden van de zwevende 'RR' kappen op het achterwiel, waardoor een subtiele verjonging en indruk van beweging ontstaat. Dit wordt verder versterkt door de bijgewerkte lagere bumperoppervlakken in een rijk hoogglans zwart, die achteraan omhoogkomen.

Van achteren gezien is de uitlaatbehandeling van de Cullinan Series II een uiting van kracht, elke omlijsting is uitgevoerd in spiegelglans roestvrijstaal, geïntegreerd en visueel gelijk met de carrosserie. Aan de achterzijde afgesloten met een geborsteld roestvrijstalen beschermplaat tussen de uitlaten, die onder de auto doorloopt. Ter ondersteuning van deze expressievere evolutie van de styling van de Cullinan zijn vergrote 23-inch gefreesde wielen. Het driedimensionale en geslepen ontwerp met zeven spaken is verkrijgbaar in een deels of volledig gepolijste afwerking.

Naast de geëvolueerde exterieurvorm ontwikkelden Rolls-Royce kleurspecialisten een nieuwe lakafwerking om de Cullinan Series II te presenteren. Geïnspireerd door een rijk geaderd bruin marmer, is Emperador Truffle een eigentijdse, minimalistisch effen grijsbruin; wanneer het wordt gecombineerd met de op maat gemaakte 'Crystal Over'-afwerking, krijgt het een subtiele glans die doet denken aan verse sneeuw in het ochtendlicht.

Interieur

De meest substantiële verandering aan de geometrie van de auto is het glazen paneel tussen de pilaren in het bovenste gedeelte van het dashboard. Het paneel met de meters voor de bestuurder en het nieuwe, permanent zichtbare Centrale Informatie Display in het midden van het dashboard zijn opnieuw ontworpen om een podium te vormen voor het SPIRIT-besturingssysteem. Dit werd voor het eerst geïntroduceerd op de volledig elektrische Spectre. Het biedt ook digitale maatwerkopties, klanten kunnen de kleur van de instrumenten aanpassen. SPIRIT ziet ook Whispers, de Rolls-Royce private members applicatie, geïntegreerd in de Cullinan. Klanten kunnen bestemmingen rechtstreeks naar hun auto sturen, de locatie van de Cullinan op afstand bekijken en voertuigvergrendeling beheren via de app.

De connectiviteit is verbeterd door de hele auto. Klanten kunnen nu tot twee streamingapparaten aansluiten op de achterste schermen, die nu een op maat gemaakt interface bevatten. Internetconnectiviteit stelt klanten in staat om te genieten van een WiFi-hotspotverbinding en onafhankelijke streaming voor elk scherm. Voor het eerst in een Cullinan kunnen Bluetooth-hoofdtelefoons van elk type worden gekoppeld aan het infotainmentsysteem achterin.

Klanten kunnen genieten van het 18-speaker Bespoke Audiosysteem van het merk, dat profiteert van de nieuwste generatie 18-kanaals 1400-watt versterker. De aluminium dorpelse van Cullinan Series II worden gebruikt als resonantiekamers voor luidsprekers met lage frequentie, waardoor de hele auto effectief wordt getransformeerd in een subwoofer.

Direct voor de passagier bevindt zich een verlicht dashboard, met een verlicht Cullinan-logo en een unieke Cityscape grafische weergave. Geïnspireerd door de wolkenkrabbers in de nachtelijke wereldsteden, is het gemaakt met behulp van 7.000 grafische elementen. Klanten kunnen ook hun eigen verlichte dashboardmotief creëren in samenwerking met de maatwerkontwerpers van het merk.

Aan de passagierszijde van het dashboard bevindt zich het nieuwe Spirit of Ecstasy Clock Cabinet; een unieke ingelegde vitrine waarin zowel een analoge klok als een verlichte Spirit of Ecstasy-figuur worden getoond, gemaakt van massief metaal. Het opnemen van de Spirit of Ecstasy in het interieur van de auto was het resultaat van vier jaar ontwikkeling, en een unieke samenwerking tussen analoge en digitale vakmensen om een dramatische en nauwkeurig doordachte lichtstroom te creëren.

Materialen

Het interieur bestaat uit een palet geïnspireerd door botanische elementen. De Cullinan Series II introduceert Grey Stained Ash, een rijk generfd natuurlijk hout met een subtiele glans. Ontwikkeld door het Rolls-Royce Bespoke-collectief gedurende de laatste vier jaar, vormt dit materiaal de basis van het eigentijdse karakter van de Cullinan. Om een complexe, unieke textuur te bereiken, wordt elke boomstam individueel geselecteerd, worden de fineerbladen vervolgens met de hand gekleurd en verrijkt met microscopisch kleine metaaldeeltjes, wat resulteert in een uniek glinsterend effect.

Cullinan Series II zet ook Rolls-Royce's verkenning van textiel voort met een nieuwe stof gemaakt van natuurlijke bamboevezels, genaamd Duality Twill. Dit materiaal is geïnspireerd op het uitgestrekte bamboebos in de Jardin Botanique du Rayol aan de Côte d'Azur, naast het voormalige winterhuis van Sir Henry Royce, Villa Mimosa. Leden van het ontwerpteam bezochten de tuinen tijdens een onderzoek uitstapje waar ze werden geïnspireerd om een materiaal te ontwikkelen dat is gemaakt met de plant.

De stof is geborduurd met een artistieke 'Dualiteit' weergave. Gebaseerd op een abstracte interpretatie van de twee onderling verbonden letters R van de oprichters van het merk, weerspiegelt het ontwerp een duidelijke nautische invloed, die doet denken aan de verweven touwlijnen die te vinden zijn op zeiljachten - nog een subtiele verwijzing naar de Franse Riviera.

Een volledig interieur van Duality Twill kan tot 2,2 miljoen steken bevatten, 11 mijl garen gebruiken en is het resultaat van 20 uur vakwerk. Om uniformiteit in het patroon te waarborgen, wordt elk stuk individueel vervaardigd voordat het wordt gesneden met behulp van een speciaal ontwikkelde laser die de rand van het materiaal afsluit en losse draden voorkomt. De basistwillstof is verkrijgbaar in drie kleuren - Lila, Chocolate en Black - en klanten kunnen kiezen uit 51 verschillende kleuren garen. Deze ingewikkelde geborduurde stof werd in ruim een jaar ontwikkeld.

Cullinan Series II integreert nog een nieuwe eigentijdse ambachtelijke techniek: Geplaatste Perforatie. Door deze innovatieve werkwijze kunnen vakmensen kunstwerken creëren, waarbij ze stoelen als canvas gebruiken, via kleine perforaties in het leer. Voor de Cullinan Series II hebben ontwerpers een patroon gecreëerd, geïnspireerd op de voortdurend veranderende vormen en schaduwen van de wolken boven het Home of Rolls-Royce in Goodwood, het omvat 408.284 perforaties van 0,8 en 1,2 millimeter.

Black Badge Cullinan Series II

De Black Badge Cullinan Series II laat zich gelden door een impactvolle aanpassing van de voorkant. Voor Black Badge is de grille afgewerkt in het kenmerkende zwart van de serie. Een zilveren 'horizonlijn' creëert een gevoel van breedte terwijl het de verticale dagrijlichten van de auto omlijst. Voor klanten die hun auto volledig donker willen, is dit ook beschikbaar in zwart.

Alle externe carrosserie-details en sierlijsten, inclusief de Spirit of Ecstasy, zijn ook afgewerkt in het zwart. Voor het eerst in de geschiedenis van Black Badge strekt dit zich nu uit van de raamomlijstingen en deurpijlen tot aan de deurklinken. Andere verduisterde elementen, waaronder de achterklep en bumperaccenten aan de achterzijde, evenals de uitlaten van de auto, worden behandeld met een specifieke chromen elektrolyt om het spiegelzwarte effect te bereiken.

Klanten van de Black Badge Cullinan Series II kunnen nu de exterieurkleuren uitbreiden naar alle onderste carrosseriedelen, evenals de subtiel verbeterde onderste dorpels en de onderste voorbumper - een behandeling die is voorbehouden aan Black Badge Cullinan Series II.

Het exterieur wordt afgerond met 23-inch wielen - voor het eerst dat wielen van deze grootte worden aangeboden door het merk voor een Black Badge. Hoewel het ontwerp lijkt te bestaan uit vijf spaken, zijn er in feite 10 met elkaar verweven spaken: het visuele effect wordt gecreëerd door een nauwgezette samenwerking tussen gepolijste, geverfde en verzonken oppervlakken. Het ontwerp biedt ook een duidelijk zicht op de Black Badge remklauwen, getoond in een kenmerkend rood, die ook kunnen worden afgewerkt in Black, Turchese, Mandarin en Forge Yellow.

Interieur black

Geavanceerde, technische materialen zijn een kenmerk geworden van Black Badge Rolls-Royces. Voor de Black Badge Cullinan Series II wordt dit thema voortgezet. Klanten hebben hun waardering uitgesproken voor de originele Black Badge Cullinan's Technical Carbon afwerking, hierdoor is dit materiaal behouden voor Serie II. De koolstofvezelafwerking is ontwikkeld om een nauwkeurig herhalend patroon van geometrische vormen te creëren dat een driedimensionaal effect oplevert.

De duistere sfeer van Black Badge wordt voortgezet met de interne metalen. De omringende luchtroosters op het dashboard en in de achterste cabine zijn verduisterd. Black Badge Cullinan Series II heeft ook de Clock Cabinet. De Spirit of Ecstasy dat hierin staat is uitgevoerd in zwart, waardoor het beeld wordt opgeroepen dat op de voorzijde van Black Badge Cullinan Series II zit. Het nieuwe verlichte paneel toont een gloeiend oneindigheidssymbool binnen het nieuwe verticale stadsgezichtpatroon.

Als individuele achterstoelen worden besteld, kunnen klanten het Black Badge-familie motief, bekend als het oneindigheidssymbool, opnemen in het achterste Technisch Carbon 'Waterval' gedeelte. In de configuratie met loungezitplaatsen is het oneindigheidssymbool geborduurd. De stoelen zelf kunnen worden besteld in het prachtige nieuwe Duality Twill-textiel van het merk.

Black Badge Cullinan Series II is ook het podium voor een exclusieve digitale maatwerkbehandeling, waarbij de instrumentpanelen nu verkrijgbaar zijn in vijf neo-futuristische kleurenschema's: Vivid Grellow, Neon Nights, Cyan Fire en de caleidoscopische stijl Synth Wave.

Techniek black

Black Badge Cullinan Series II is niet alleen een esthetische behandeling, maar ook een authentieke technische inhoud om het te benadrukken. De kwaliteiten die de eerste serie van Black Badge Cullinan definieerden, zoals luchtveren met hogere capaciteit om de carrosseriebeweging te verminderen en de toevoeging van meer vermogen, werden behouden voor Black Badge Cullinan Series II. De twin-turbocharged 6.75-liter V12-motor levert een totaal vermogen van 600 pk en 900 Nm koppel.

Om het extra vermogen te benutten, blijven de transmissie en het gaspedaal gekalibreerd voor een meer directe acceleratie. De ZF achttrapsversnellingsbak en zowel de gestuurde voor- en achteras werken samen om de feedbackniveaus aan de bestuurder aan te passen, afhankelijk van de hoeveelheid gas en de stuurbeweging zonder afbreuk te doen aan de moeiteloze rijervaring van de auto.

Door de 'Low'-knop op de versnellingshandel in te drukken, wordt verdere Black Badge-technologie ontgrendeld. Wanneer geactiveerd, ervaren bestuurders een verandering in toon en volume van het op maat gemaakte Black Badge uitlaatsysteem, wat aangeeft dat alle 900 Nm aan koppelreserves beschikbaar zijn vanaf 1700 rpm, 700 rpm boven stationair. Low Mode verhoogt ook de snelheid van de versnellingswisselingen met 50% wanneer het gaspedaal tot 90% wordt ingedrukt. Om de Black Badge Cullinan Series II volledig te benutten, is de rempedaalweg verkort om een meer directe reactie op bestuurdersinvoer te creëren.