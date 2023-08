Mode versus traditie

De Cullinnan is de grootste diamant van de Britse kroonjuwelen. Dat leek Rolls-Royce een passende naam voor zijn eerste SUV. Immers, deze luxe terreinwagen is beduidend hoger en dus groter dan een traditionele Rolls-Royce. Ondanks de nieuwe verschijningsvorm is de Cullinan direct te herkennen als een Rolls-Royce aan de lange motorkap in v-vorm, de iets aflopende daklijn, de voorname neus en het ingetogen lijnenspel.

Kenmerkend voor Rolls-Royce is dat ieder onderdeel van de auto aan de wens van de klant kan worden aangepast. Daarnaast worden van alle modellen periodiek "Inspired by Fashion"-edities gebouwd. De hier getoonde editie is de "Re Belle" ("rebel") en die naam is te danken aan de opvallende kleur. Dankzij het eerder genoemde ingetogen lijnenspel blijft de waardigheid van de Cullinan ook in deze kleur behouden.

Ruimte

Het verfrissende kleurenschema komt ook terug in het interieur. Nog steeds is iedere vierkante centimeter bekleed met de beste materialen die Rolls-Royce kan vinden, maar dit keer in lichtgrijs en hetzelfde fluorescerend groen als de lak. Daarmee is Rolls-Royce's gebruikelijke herensociëteit op wielen veranderd in een trendy lounge!

Want ontspannen kan zeker in de Cullinan! Dat gaat echter veel verder dan volop ruimte voor- en achterin, want dat spreekt voor zich in een auto van 534 cm lang met een wielbasis van 330 cm. Naar keuze zijn achterin drie zitplaatsen te vinden of twee stoelen met daar tussenin een minibar. De testauto is uitgevoerd met de "viewing suite": twee stoelen die, uiteraard elektrisch, uit de bagageruimte schuiven en een zitje achter de auto vormen om te genieten van het landschap. We hebben het geprobeerd en, wanneer de auto eenmaal onder de juiste hoek is gepositioneerd, zit het heerlijk!

En dat is wat een Rolls-Royce zo bijzonder maakt: de aandacht voor details. Zo is de hemel van de testauto daadwerkelijk een hemel met ontelbare sterretjes gevormd door LED-lampjes. Zelfs de tanktop en de sleutel zijn kunstwerkjes op zich! Zoals gebruikelijk bij Rolls-Royce voelt het metaal van de diverse knoppen en schuifjes zo fijn aan, dat het een zekere voldoening geeft ze te gebruiken (of er gewoon aan te zitten als dat eigenlijk niet nodig is!).

„Ten opzichte van de traditionele sedans van het merk geeft de Cullinan met de hoge zit een nog grootser gevoel“

Uitrusting

De Cullinan is geïntroduceerd in 2018. Desondanks is de uitrusting anno 2023 niet als achterhaald ervaren. De Cullinan beschikt over alle actieve en passieve veiligheidsvoorzieningen die er in omloop zijn. Bovendien behoren ook nachtzichtcamera, wifi hotspot en camera's rondom tot de uitrusting.

Alleen het infotainment-systeem lijkt op het eerste gezicht achterhaald. Het beeldscherm is ongebruikelijk klein, de vormgeving van de menu's is ronduit conservatief en sommige functies reageren traag. Desondanks laat de functionaliteit weinig te wensen over. Mocht dat het wel doen, dan is ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto beschikbaar. Het audiosysteem heeft een strakke, heldere, krachtige klank. Op de luidsprekers valt slechts te lezen "Bespoke audio" en de fabrikant geeft niet prijs wie de leverancier van dit oorstrelende systeem is. Afgaande op de klank vermoedt Autozine Naim.

Rijeigenschappen

De eerste kilometers is de Cullinan een ronduit intimiderende auto. De motorkap is zo groot en lang, dat die van andere grote SUV's op postzegels lijken. Daarbij zorgen het grote stuurwiel, grote stoelen en de vertraagde reactie op alle commando's ervoor dat alles aan de Cullinan extra-extra-large lijkt.

Echter, gaandeweg geeft de Cullinan zijn ware aard prijs. Alles draait om rust en comfort en Rolls-Royce doet er alles aan om de afstand tot de boze buitenwereld zo groot mogelijk te maken. De Cullinan reageert niet traag, maar probeert alles te verzachten en te vergemakkelijken! Terwijl andere grote SUV's een enorm gevoel van macht geven, legt de Cullinan de nadruk op grootsheid. En dat zorgt er weer voor dat de Cullinan buitengewoon comfort biedt. Auto's in het topsegment geven in de regel zo'n rust dat de hartslag van de inzittenden daalt, maar de Cullinan gaat hierin nóg verder.

Moet er toch een keer een snelle bocht worden gestuurd, dan reageert het koetswerk aanvankelijk terughoudend, zet het zich schrap en is de wegligging wel degelijk goed. Iets dergelijks geldt voor een noodstop: na een korte aarzeling zijn de remmen sterk en doeltreffend. Ondanks de meesturende achterwielen is de draaicirkel gigantisch.

Motor

Nog een kenmerk van Rolls-Royce: geld speelt geen rol, altijd wordt gekozen voor het beste van het beste. Daarom wordt de Cullinan aangedreven door een 6.7 liter V12 benzinemotor met dubbele turbo. Het riante vermogen (571 pk / 850 Nm) daarvan wordt niet gebruikt om verpletterende sprints neer te zetten, maar om met heel veel gemak te kunnen presteren.

Tijdens het accelereren is in de verte een rommelend geluid hoorbaar, vergelijkbaar met onweer op grote afstand. Op constante snelheid zijn de motor, de banden en de rijwind zo goed als onhoorbaar. Alleen wanneer de wind precies uit de verkeerde richting komt is soms een lichte ruis bij de buitenspiegel waarneembaar. Slechts bij vol gas laat de V12 van zich horen en dan is deze gigant verrassend kwiek. Wie haast heeft wordt op geen enkele manier teleurgesteld, maar deze auto is bedoeld voor ontspannen toeren.

Ondanks de enorme kracht is de motor toch zwakste punt van de Cullinan. De Cullinan heeft namelijk een CO2 uitstoot van 341 gram per kilometer en het testverbruik kwam ondanks een overwegend kalme rijstijl uit op 1 op 5.5. Echter, met veel eenvoudigere middelen biedt de gemiddelde elektrische auto dezelfde souplesse en wordt met hetzelfde gemak gepresteerd.

Sports Utility Vehicle

Met de overmacht van de motor, het ultieme comfort van het onderstel en het aandacht voor detail is de Cullinan een echte Rolls-Royce. Maar daarmee is het nog geen SUV! Daarom kan de luchtvering worden ingezet om de bodemvrijheid tijdelijk te vergroten. De elektronica kan de vierwielaandrijving actief aansturen om in ieder type terrein grip te behouden. Daarbij kan de luchtvering individuele wielen naar beneden drukken wanneer deze grip dreigen te verliezen.

Bovendien: ook in het terrein is de Cullinan een echte Rolls-Royce. Weliswaar is voelbaar dat het mechaniek hard werkt, maar de rust blijft altijd behouden.

Conclusie

Weet de Rolls-Royce Cullinan mode en traditie te verenigen? Ja! De eerste SUV van Rolls-Royce doet het merk eer aan met het streven naar perfectie, de aandacht voor detail en de waardigheid. Ten opzichte van de traditionele sedans van het merk geeft de Cullinan met de hoge zit een nog grootser gevoel.

Die hoge zit zorgt er samen met de extra ruimte en terreinwaardigheid voor dat de Cullinan ook een echte terreinwagen is. Rolls-Royce geeft daar een eigen invulling aan door ten opzichte van andere grote en luxueuze SUV's nog meer rust en comfort te bieden, zelfs in het terrein.

Echter, wanneer naar de prijs wordt gekeken is de Cullinan zeker niet vier of vijf keer beter. Een deel van de prijs zit in de naam en het maatwerk. En daarmee resteert het onderdeel mode. De mate van verfijning maakt duidelijk dat de Cullinan veel meer is dan een massaproduct en dat geeft een bevoorrecht gevoel. Tenslotte combineert de "Inspired by Fashion Re-Belle" de traditionele waarden van Rolls-Royce met een gedurfde, modieuze insteek.