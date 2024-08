Rolls-Royce toont Spectre Semaphore

De exterieurafwerking is uitgevoerd in een op maat gemaakte Semaphore Yellow, de kleur die aan deze opdracht zijn naam heeft gegeven. Deze heldere tint krijgt een extra dimensie door een uniek kunstwerk op de motorkap, geïnspireerd door de informele elegantie van de Californische kust. Dit kunstwerk, getiteld 'Marbled Paint Spill', is een abstract eerbetoon aan de kunstenaars die van de Gouden Staat een wereldwijd erkend creatief centrum hebben gemaakt.

Voor het creëren van dit motief hebben de vakmensen van Rolls-Royce zilverlak en meerdere lagen transparante lak aangebracht voor een naadloze afwerking. Alleen al de motorkap is het resultaat van meer dan 160 uur aan ontwerp, ontwikkeling en productie.

De felle gele kleurstelling zet zich voort in het interieur van de auto. Er is een combinatie van op maat gemaakte Lemon Yellow en Citrine Yellow toegepast op de stoelen, de Starlight-deuren en boven het instrumentenpaneel. Dit loopt over in de contrasterende tinten Grace White en Slate Grey, vergezeld van Lemon Yellow stiksel. De ontwerpers van het merk hebben ook de digitale op maat gemaakte mogelijkheden van het SPIRIT-besturingssysteem benut om de wijzerplaten aan te passen aan de gele kleurstelling van de auto.

Spectre Semaphore maximaliseert het eigentijdse ontwerp van de interieur suite met een strakke, hoogglanzende op maat gemaakte houten set. Gekleurd om te passen bij de grijze materialen, is de Cashmere Grey verf doordrenkt met zilveren mica-vlokken, wat een levendige sprankeling creëert onder direct licht.

Er zal slechts één Rolls-Royce Spectre Semaphore worden gebouwd. Deze zal op 16 augustus worden tentoongesteld tijdens The Quail, A Motorsports Gathering, als onderdeel van de aanwezigheid van Rolls-Royce Motor Cars tijdens Monterey Car Week 2024.