Rolls-Royce bouwt Phantom Goldfinger

De Phantom Goldfinger beschikt over enkele van de meest extensief bewerkte maatwerk-elementen die Rolls-Royce ooit in een 'one-of-one' auto heeft toegepast. Al deze elementen verwijzen naar de filmplot van Goldfinger. Het heeft in totaal drie jaar van voortdurende doorontwikkeling in beslag genomen om elk van deze elegante en speelse elementen vorm te geven - van de complexe sculpturale Gallery, die geïnspireerd is op de beroemde filmscène op de Furkapas, tot een gouden golfclub aan de binnenzijde van het kofferdeksel, die herinnert aan de putter die door Auric Goldfinger werd gebruikt tijdens zijn eerste ontmoeting met James Bond.

Exterieur

Voor het exterieur van dit hedendaagse eerbetoon aan de auto van Goldfinger, hebben de lakspecialisten van Rolls-Royce exact de gele lakkleur van de originele, in 1937 gebouwde Phantom III Sedanca de Ville uit de film nagebootst. Er werd een uniek tweekleurig 'long-side' ontwerp gemaakt, waarin zwarte details grafisch ononderbroken over het koetswerk van de auto zijn aangebracht. De 21-inch schijfwielen zijn afgewerkt in zwart, met zilveren 'zwevende' wieldeksels, waarmee een 'tone-on-tone' effect wordt gecreëerd dat herinnert aan het wielontwerp van de auto uit 1937 zoals die in de film te zien is.

De 'Spirit of Ecstasy' op de neus van de Phantom Goldfinger is op unieke wijze afgewerkt, en refereert aan de plot van de speelfilm. In de film smokkelde de schurk Auric Goldfinger goud in het koetswerk van zijn Phantom. Als knipoog naar dit idee, vertoont het boegbeeld gouden elementen en wekt zo de indruk dat het gemaakt is van massief goud en gehuld gaat in een zilverlaag. Doordat het onmogelijk is om goud te verzilveren, hebben de specialisten van Rolls-Royce een massief zilveren 'Spirit of Ecstacy' gebruikt en deze vakkundig voorzien van elementen van 18-karaats goud, om zo het 'gold reveal'-effect te creëren.

Interieur

Als eerbetoon aan de film Goldfinger hebben de ontwerpers, engineers en ambachtslieden van het Bespoke Collective binnen Rolls-Royce diverse elementen ontwikkeld van 18- en 24-karaats goud. Een voorbeeld hiervan is het verborgen vak in de middenconsole tussen de voorstoelen. Dit gebied is opnieuw ontworpen om een verlichte, tot Phantom 'Speedform' gevormde staaf van massief 18-karaats goud in onder te brengen. De 'Speedform' belichaamt het ontwerp van de auto in miniatuur.

De middenconsoles voorin en achterin zijn aan de basis voorzien van een gouden afwerking, net als de binnenzijde van het handschoenenkastje. Op het binnenste deksel van het handschoenenkastje is het iconische citaat van Goldfinger gegraveerd: "This is Gold, Mr Bond. All my life, I have been in love with its colour, its brilliance, its divine heaviness."

De ventilatieroosters en 'orgelregisters' aan boord van de auto zijn afgewerkt in hoogglanzend goud. De roosters van de luidsprekers hebben dezelfde afwerking, met de filmtitel als opschrift. De dorpellijsten zijn ontworpen als de goudstaven uit Goldfinger, en zijn verguld en gegraveerd in hetzelfde lettertype dat is gebruikt voor de film in 1964. Het 24-karaats vergulde VIN-plaatje is gegraveerd met een speciaal verkregen voertuigidentificatienummer, dat eindigt op 007.

Gallery Furkapas

Het maatwerk-kunstwerk dat is geïnstalleerd in de Gallery van de Phantom, en dat de gehele breedte van het dashboard beslaat, is het middelpunt van de auto. Het driedimensionale ontwerp, dat met de hand is getekend, is een exacte doch artistieke isolijnenkaart met de contouren van de Furkapas; in de film is 007 te zien op deze bergpas, wanneer hij Auric Goldfinger op discrete afstand achtervolgt naar diens smelterij in de Zwitserse Alpen. Het roestvaste staal dat is gebruikt voor het werk is door middel van zogenaamd Physical Vapour Deposition (PVD) donkerder gemaakt. De contourlijnen en hoogtecijfers zijn in de donkere ondergrond gegraveerd, waarmee het onderliggende lichte staal zichtbaar wordt. De Furkapas is uit het roestvast staal gesneden en legt de vergulde oppervlakte eronder bloot.

Dit complexe element is het resultaat van een jaar lang ontwikkeling, waarbij de Bespoke Collective ter perfectionering van het ontwerp tien complete prototypen heeft gemaakt. De omlijsting van de Bespoke-klok in het midden van het kunstwerk is geïnspireerd op de direct herkenbare 'gun barrel' die sinds Dr. No (1962) in elke James Bondfilm is gebruikt.

De auto beschikt over nog een andere subtiele hommage aan het beroemde landschap rond de Furkapas. De Bespoke Collective heeft de Starlight Headliner van de Phantom Goldfinger opnieuw ontworpen, zodat tot in perfectie de sterrenhemel wordt weergegeven zoals die op 11 juli 1964 - de laatste filmdag in Zwitserland - boven de Furkapas te zien was. De 719 sterren, die een subtiele gouden kleur uitstralen, worden omringd door acht 'vallende sterren' - allen individueel met de hand in de Starlight Headliner gepositioneerd.

Picknicktafels

De picknicktafels van Royal Walnut zijn voorzien van een inleg in 22-karaats goud met een dikte van 0,1 mm. De inleg bestaat uit de fictieve kaart van Fort Knox, de locatie waar de goudvoorraad van de Verenigde Staten ligt opgeslagen. Van het ontwerp werden in zes maanden tijd drie prototypen gemaakt, de kaart geeft belangrijke locaties weer zoals Gold Vault Road, Bullion Boulevard en de Bullion Depository, die Goldfinger met 'Operation Grand Slam' wil beroven.

De Phantom Goldfinger is afgewerkt met Navy leder en Royal Walnut fineer, materialen die werden geselecteerd om te dienen als elegant en verfijnd canvas voor de gouden detailering. De kleurstelling is geïnspireerd op de originele auto uit Goldfinger. De zitplaatsen, met achterin verstelbare Serenity Seating, is subtiel afgewerkt met goudkleurige stiksels, goudkleurige 'kogels' aan het uiteinde van de sierbiezen en hoofdsteunen met goudkleurige 'RR'-monogrammen.

Details

De eerste ontmoeting tussen James Bond en Goldfinger vindt plaats in Stoke Park in het Britse graafschap Buckinghamshire, waar 007 hem uitdaagt voor een golfpartij. Goldfinger gebruikt een gouden putter, die wordt bewaakt door zijn handlanger Oddjob. Aan de binnenzijde van het kofferdeksel van de nieuwe Phantom Goldfinger is een vergulde putter geplaatst. De golfclub heeft een speciaal ontworpen 'AG'-monogram, dat is geïnspireerd op de gravure in de zegelring van Goldfinger.

Later, wanneer hij alleen is in de Phantom III van Goldfinger, plaatst Bond een door Q geleverde tracking device in de auto, zodat hij de schurk door Europa kan achtervolgen. Met dit apparaat als voorbeeld, heeft de Bespoke Collective een device ontwikkeld dat het 007-logo subtiel op het tapijt in de bagageruimte projecteert wanneer het kofferdeksel wordt geopend.

Tijdens de scène in Stoke Park, terwijl hij aan de Phantom III sleutelt, wordt Bond bijna betrapt als Oddball de golfset en harlekijnparaplu van Goldfinger in de bagageruimte legt. De paraplu's die in de achterportieren van de nieuwe Phantom Goldfinger passen, hebben dezelfde kleurstelling in rood, blauw, groen en geel.

De finishing touch is het waardevolle Britse kenteken 'AU 1', zoals dat in de film werd gebruikt op de Phantom III van Goldfinger - een referentie aan het scheikundige element voor goud. Het kenteken blijft onderdeel van de Phantom Goldfinger, die onlangs werd afgeleverd aan een belangrijke Britse verzamelaar en klant van Rolls-Royce.