Rolls-Royce kondigt Phantom Series II aan

Het profiel van de Phantom behoudt Rolls-Royce's kenmerkende korte voor- en lange achteroverbouw, lange wielbasis en brede C-stijl, waarbij de laatste meer privacy belooft aan de inzittenden. Het silhouet behoudt de hoofdlijnen die lopen van de Spirit of Ecstasy tot de taps toelopende achterzijde. De 'split-belt'-lijn begint bij het voorspatbord en buigt voorzichtig naar de achterdeur, waardoor de lange verhoudingen van het dashboard tot de as van de auto worden benadrukt, om vervolgens zachtjes af te dalen naar de lantaarnachtige achterlichten. De zwaar ondersneden 'waft line' creëert een sterke schaduw, wat visueel de ongeëvenaarde 'Magic Carpet Ride' van het merk aangeeft.

Een 3D, gefreesd, roestvrijstalen wiel met driehoekige facetten is leverbaar in een geheel of gedeeltelijk gepolijste afwerking. Als alternatief kan de Phantom worden vereerd met een echt schijfwiel, dat herinnert aan de romantiek van Rolls-Royce-auto's uit de jaren 1920. Dit schijfwiel is geproduceerd in zowel gepolijst roestvrij staal als zwarte lak.

In reactie op Phantom-klanten die eerder om een ​​donkere chromen grille-omlijsting, zwarte motorkapteugels, voorruit-omlijsting en zijframe-afwerkingen vroegen, zijn deze nu beschikbaar. Deze esthetiek stelt Rolls-Royce nu in staat om Phantom te transformeren in het lichtste van het licht of het donkerste van de donkere verschijningen.

Het interieur van de Phantom is vrijwel ongewijzigd gebleven: het stuur is iets dikker gemaakt.

In Phantom debuteert 'Rolls-Royce Connected'. Hierdoor kan de eigenaar een adres rechtstreeks naar de auto sturen vanuit Whispers, de applicatie voor privéleden van Rolls-Royce, waardoor een navigatie naar een evenement, restaurant, dealer of de thuisbasis van Rolls-Royce wordt geboden. 'Rolls-Royce Connected' toont ook de locatie van de auto, de beveiligingsstatus en de huidige 'gezondheidstoestand' op Whispers; met een druk op de knop kan de eigenaar contact opnemen met een voorkeursdealer voor onderhoud of informatie over de auto.

Phantom Platino zet Rolls-Royce's verkenning van stoffen interieurs voort, een verhaal dat begon in 2015 met de lancering van Serenity, een op maat gemaakte Phantom met een handgeschilderd, handgeborduurd zijden interieur. De Phantom Platino luidt de volgende stap in deze reis in en introduceert andere materialen dan leer, een onderzoeksgebied voor Rolls-Royce en een stap die een grotere acceptatie van alternatieve interieurbekledingen aantoont. In navolging van de begindagen van het merk, zijn de voorstoelen van de Phantom Platino afgewerkt met fijn Rolls-Royce-leer, terwijl die achterin zijn bekleed met stof. De ton-sur-ton van Platino's interieur wordt bereikt door twee verschillende stoffen te combineren; één gemaakt in een Italië en gekozen vanwege zijn duurzame en toch luxueuze uitstraling, de andere is afgeleid van bamboevezels, geselecteerd vanwege zijn glanzende afwerking.

Beide materialen delen een origineel herhalend patroon gebaseerd op een abstracte interpretatie van de Spirit of Ecstasy. In het zijden textiel is het ontwerp kleiner en in de stof geweven om een ​​meer visueel sterke afwerking te creëren. Het verschijnt ook in Phantom's Gallery, precies in het gezichtsveld van de inzittenden, en op belangrijke aanraakpunten zoals de armsteun en de middenconsole. De bamboestof is geborduurd met grotere iconen, wat een uiterlijk geeft dat vaak wordt aangetroffen in interieurontwerp. Dit meer veerkrachtige materiaal wordt op de onderste elementen van het interieur geplaatst, waar ze het meeste contact moeten weerstaan.

Hetzelfde ontwerp verschijnt ook op het dashboard van de Phantom. De omlijsting is gemaakt van 3D-geprint keramiek, een echt eigentijdse uitvoering van een traditioneel materiaal. De tonale eigenschappen van het interieur, geplaatst in een houtset met ijsafwerking, brengen Phantom naar een prachtig en onovertroffen niveau van weelde.

Het grootste canvas in Phantom is de Starlight Headliner. In een uniek ontwerp dat speciaal voor Rolls-Royce Platino is gemaakt, zijn de 'sterren' geplaatst om de aandacht naar achteren te trekken, met grillige vallende sterren die de vloeiende boog van het patroon volgen.