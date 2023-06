Sabine Marcelis hertekent Renault Twingo

Sabine Marcelis, winnares van de ELLE DECO International Designer of the Year Award 2023, is een van 's werelds meest invloedrijke ontwerpers. Zij weet met haar kunstthema's een breed internationaal publiek te boeien, van design- en kunstliefhebbers op Art Basel tot bezoekers van musea over de hele wereld.

Renault heeft Sabine Marcelis gevraagd om een creatieve blik te werpen op de iconische Twingo. Het is niet de eerste keer dat Renault samenwerkt met internationale kunstenaars. Zo eerde Mathieu Lehanneur de zestigste verjaardag van de Renault 4 met Suite N°4 en ontwierp Pierre Gonalons voor de vijftigste verjaardag van de Renault 5 de R5 Diamant.

Marcelis staat bekend om haar werk met pure, elegante vormen, haar affiniteit met licht en haar beheersing van technologieën die de grenzen opzoeken van wat mogelijk is als het gaat om materiaalgebruik.

Het project begon met een gedetailleerde verkenning van de eerste generatie Twingo en zijn meest herkenbare kenmerken, zoals zijn iconische silhouet, de karakteristieke koplampen en zijn modulaire interieur dat ruimtelijk aanvoelt en dat volop zicht naar buiten biedt.

Met die eigenschappen ging Marcelis aan de slag. Het resultaat is een Twingo als geen ander, maar toch trouw aan de essentie van het iconische model, dertig jaar na zijn creatie. Bereikt dankzij een minutieus samenspel van transparantie, kleuren en materialen.

Sabine Marcelis, kunstenaar: "De samenwerking met Renault begon met de uitnodiging om de Twingo opnieuw te bekijken als onderdeel van de viering van de dertigste verjaardag. Het was een fantastische kans en nog onbekend terrein voor mij, want ik had nog nooit eerder een auto ontworpen. Werken aan zo'n iconische en populaire auto was een echte uitdaging, vooral gezien de omvang van het project. Het was een kans om iets echt innovatiefs en gedenkwaardigs te creëren".