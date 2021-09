Renault opent orderboeken vernieuwde Trafic

15 september 2021 | De vernieuwde Renault Trafic is per direct te bestellen. Behalve het nieuwe frontdesign wordt de nieuwe Trafic ook gekenmerkt door een grondig vernieuwd, functioneler en praktischer interieur dat op het gebied van comfort en waarneembare kwaliteit niet onderdoet voor dat van een personenauto. Het bredere aanbod van nieuwe Euro 6d-Full-motoren levert bovendien meer vermogen en koppel. Voor meer veiligheid en gemoedsrust zijn nieuwe rijhulpsystemen (ADAS) gemonteerd.

De nieuwe Renault Trafic heeft een volledig nieuw ontworpen front dat zijn reputatie van een elegante en dynamische bestelwagen versterkt. De horizontale motorkap en verticale grille geven hem een robuuste en expressieve uitstraling die wordt benadrukt door de LED-koplampen en een vernieuwde bumper. Uit de acht beschikbare carrosseriekleuren koos Renault voor Bleu Cumulus als introductiekleur. Ook een nieuwe radioantenne, nieuwe 17-inch wielen en elegantere wieldoppen maken hun opwachting.

Het nieuwe dashboard, geaccentueerd door een horizontale strook die tot in de deurpanelen loopt, vergroot het gevoel van ruimte in het interieur. Het design weerspiegelt ook het dashboard, de deurpanelen en de versnellingspookknop en voegt verchroomde inzetstukken toe. Dat alles komt de waarneembare kwaliteit ten goede.

De nieuwe Trafic is uitgerust met aangepaste stoelbekleding en nieuwe deurpanelen met bredere armsteunen. Door de rugleuning van de centrale zitting neer te klappen, verandert de cabine in een werkruimte dat plaats biedt aan een laptop en werkdocumenten op een verstelbare houder in A4-formaat. Dankzij de neerklapbare rugleuning van de middelste zitting is het tevens mogelijk om te lunchen, beschut tegen weer en wind. Ook qua opbergvakken biedt de cabine tal van handige voorzieningen die het leven van klanten gemakkelijker maken, zoals de nieuwe EASY LIFE-lade, goed voor een totaal van 88 liter opbergruimte, waarvan 54 liter onder de passagiersbank. Tevens zijn elektrisch inklapbare buitenspiegels nu optioneel beschikbaar.

Ook het multimediasysteem Renault EASY LINK met geпntegreerde navigatie maakt zijn opwachting in de nieuwe Trafic. Het systeem is compatibel met Apple CarPlay en Android Auto en wordt weergegeven op een 8-inch touchscreen. Het wordt aangevuld met een inductielader voor smartphones om de hele dag verbonden te blijven. Verder is het instrumentarium voorzien van een 4,2-inch kleurenscherm en zijn in het interieur drie USB-aansluitingen te vinden.

Voor een betere veiligheid is de Trafic leverbaar met een groter aanbod van geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS). Hiertoe behoren een adaptieve cruise control, cruise control/snelheidsbegrenzer met remfunctie, automatisch grootlicht, een rijstrookwaarschuwing, een dodehoekwaarschuwing, een actief remhulpsysteem, verkeersbordenherkenning met waarschuwing voor overschrijding van de maximumsnelheid, een waarschuwing bij instabiel traject, een achteruitrijcamera en parkeerhulpsystemen voor, achter en opzij.

De vernieuwde Renault Trafic breidt zijn motorgamma uit met vier Blue dCi dieselmotoren met vermogens van 110 tot 170 pk. De 2,0-litermotor ziet zijn vermogen naargelang de versie met 5 tot 10 pk stijgen en ook het koppel is toegenomen. Alle motoren voldoen aan de Euro 6d-Full norm, zijn uitgerust met Stop & Start en standaard gekoppeld aan een handbediende versnellingsbak. De Blue dCi 150 en Blue dCi 170 zijn ook verkrijgbaar met een EDC-automaat met dubbele koppeling.

In de (verlengde) L2-versie biedt de nieuwe Trafic met het luik in de scheidingswand volop laadlengte: 4,15 meter. Dankzij de "zoning"-modus van de contactsleutel of de Renault handsfree-card kan de bestuurder ervoor kiezen om de cabine en/of de laadruimte te vergrendelen/ontgrendelen. Om de levering van of het zoeken naar gereedschap te vergemakkelijken, levert de optionele versterkte LED-interieurverlichting 500 lumen, vijfkeer meer dan een standaard halogeenlamp.

Met 275 beschikbare versies laat de nieuwe Trafic zich naar wens moduleren en personaliseren, dankzij een brede waaier aan opties en accessoires, evenals tal van op- en ombouwmogelijkheden op maat. Als bestelwagen is de nieuwe Trafic verkrijgbaar in twee lengte- en twee hoogtevarianten. Hij biedt een nuttig laadvermogen van 5,8 tot 8,9 m3, verscheidene versies met een dubbele cabine en diverse varianten qua beglazing, tussenschotten, portieren, enz.