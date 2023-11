Renault maakt prijzen Trafic E-Tech bekend

De nieuwe Renault Trafic E-Tech electric is uitgerust met een 52 kWh-batterij waarmee de bedrijfswagen in theorie een actieradius tot 294 kilometer (WLTP) biedt.Klanten van de Renault Trafic E-Tech electric hebben keuze uit meerdere laadopties en kunnen gebruikmaken van diverse specifieke diensten via de MyRenault smartphone-app en het Renault Easy Link-multimediasysteem dat standaard geleverd wordt in alle uitvoeringen.

De nieuwe Renault Trafic E-Tech electric is vanaf nu te bestellen. Levering van de verlengde L2-versie (H1 en H2 Gesloten bestel, Platform cabine en Dubbele cabine) start in januari. De standaard lengtevariant L1 (H1 Gesloten bestel en Dubbele cabine) is vanaf begin 2024 bestelbaar.

Renault levert de Trafic E-Tech electric standaard inclusief de wettelijk verplichte 8 jaar of 160.000 kilometer garantie op de batterijcapaciteit. Als de capaciteit van de batterij binnen de garantietermijn onder 70% van het nominale niveau daalt, dan garandeert Renault kosteloze vervanging van de batterij.