Renault introduceert Trafic Electric

De Renault Trafic biedt keuze in lengtematen, veelzijdigheid en laadmogelijkheden. Dat geldt ook voor de nieuwe Trafic E-Tech electric:

Twee lengtematen (5,08 of 5,48 meter) en twee hoogtematen (1,967 en 2,498 meter)

Laadruimte (gesloten bestelwagen) variƫrend van 5,8 tot 8,9 kubieke meter

Tot 4,15 meter laadlengte (in de verlengde L2-versie, met scheidingswand en luik)

Tot 920 kg trekvermogen en 1,1 ton laadvermogen

Ook beschikbaar als platform-cabine

Uiterst modulair en welhaast onbeperkte aanpassingsmogelijkheden via een netwerk van ruim 359 gecertificeerde conversiepartners

De totale opbergruimte in het interieur bedraagt maar liefst 88 liter (19,7 liter in de middenconsole, 14,6 liter in de portieren en 54 liter onder de bijrijdersbank). In sommige uitvoeringen is het dashboardkastje een Easylife-lade, met een slim openingsmechanisme dat het extra handig maakt voor de bestuurder en 6,6 liter aan opbergruimte biedt.

De Renault Trafic was een van de bedrijfswagens die als ook mobiel kantoor kan fungeren. Zo is de rugleuning van de middelste volledig neerklapbaar en te gebruiken als bureau inclusief een opbergvak voor bijvoorbeeld een notitieblok, of te gebruiken als lunchtafeltje.

Elektrische bedrijfswagen

De nieuwe Renault Trafic E-Tech electric is uitgerust met een 52 kWh-batterij waarmee de elektrische bedrijfswagen een theoretische actieradius tot 297 kilometer (WLTP) biedt. Dat is ruim voldoende voor de meeste gebruikers, en dat tegen ongekend gunstige gebruiks- en eigendomskosten.

Voor de aandrijving dient een elektromotor die 90 kW (122 pk) vermogen en 245 Nm koppel levert. Met behulp van de Eco-modus, waarbij het motorvermogen wordt beperkt, kan de actieradius worden geoptimaliseerd. Daarnaast is de Trafic E-Tech electric beschikbaar in een long range-versie met een gelimiteerde topsnelheid van 90 km/u, wat een actieradius tot 322 kilometer (WLTP) oplevert. Voor maximale terugwinning van energie omvat het conventionele, hydraulische remsysteem van de Renault Trafic E-Tech electric nu een ARBS (Adaptive Regenerative Brake System).

Opladen

Klanten van de Renault Trafic E-Tech electric hebben keuze uit drie laadopties:

Een 7 kW 1-fase AC-boordlader die geschikt is voor alle soorten thuisstopcontacten

Een 22 kW 3-fasen AC-boordlader waarmee bij een (semi-)publiek laadpunt in minder dan 25 minuten 50 km (WLTP) aan rijbereik kan worden bijgeladen

DC-snelladen met 50 kW vermogen wordt volgend jaar beschikbaar

Tot slot biedt de nieuwe Renault Trafic E-Tech electric verschillende specifieke diensten via de MyRenault smartphone-app of het Renault Easy Link-multimediasysteem (standaard geleverd op alle uitvoeringen):

Inplannen van laadsessies en op afstand controleren van de batterijstatus

Geplande voorverwarming van de cabine

Laadpunten langs de ingestelde route

Lijst van bestemmingen die met de resterende batterijlading zijn te bereiken

De orderboeken van de nieuwe Renault Trafic E-Tech electric in de lengtevariant L2 (H1 en H2 Gesloten bestel, FloorCab en CrewCab) openen in oktober 2023. De levering start in november. De verkoop van de lengtevariant L1 (H1 Gesloten bestel en CrewCab) start in november, met leveringen vanaf december.

Renault levert de Trafic E-Tech electric standaard inclusief 8 jaar of 160.000 kilometer garantie op 70% van de batterijcapaciteit. Als de gezondheidstoestand van de batterij binnen de garantietermijn onder 70% van het nominale niveau daalt, dan garandeert Renault een kosteloze vervanging van de batterij.