Renault vernieuwt Talisman

26 februari 2020 | Renault presenteert de vernieuwde Talisman voor modeljaar 2020. Het model combineert nieuwe designelementen met gemoderniseerde technologie. Daarmee worden de belangrijkste succesfactoren van de Talisman sinds de lancering in 2015 naar een hoger niveau getild. De gefacelifte Renault Talisman is vanaf zomer 2020 bij de Nederlandse dealer te bezichtigen.

Het front van de nieuwe Renault Talisman wordt gekenmerkt door een nieuw ontworpen bumper met verchroomde delen. Tevens is iedere Talisman nu standaard uitgerust met nieuw ontworpen lichtunits waarin C-vormige LED-dagrijverlichting en dynamische LED-knipperlichten verwerkt zijn. Adaptieve LED MATRIX VISION koplampen zijn optioneel beschikbaar. Ook aan de achterzijde zorgen verchroomde details, sierlijke LED-achterlichten en dynamische LED-knipperlichten voor een eigen uitstraling. Het aanbod van carrosseriekleuren is uitgebreid met Gris Baltic, Rouge Vintage en Gris Highland, terwijl de uitstraling verfraaid wordt dankzij de 17, 18 en 19 inch lichtmetalen wielen met een nieuw design.

Nieuw chroomwerk accentueert de vorm van de middenconsole met geïntegreerde sfeerverlichting. Het interieur van de INITIALE PARIS onderscheidt zich met onder meer houten afwerking voor het dashboard en de deurpanelen. Vanaf de uitvoering Intens is de Talisman standaard uitgerust met een nieuw instrumentenpaneel met een 10,2 inch TFT kleurenscherm waarop onder meer navigatie-aanwijzingen in 3D getoond kunnen worden. De lay-out van het instrumentarium verandert op basis van de gekozen rijmodus via Multi-SENSE. Andere noviteiten zijn de automatisch dimmende, frameloze binnenspiegel, grotere bekerhouders met verlichting en verchroomde rand, inductielader voor smartphones en draaiknoppen met een display voor het instellen van de klimaatregeling.

De nieuwe Auto-Hold functie zorgt dat de auto niet wegrolt bij uitgeschakelde parkeerrem en de knoppen van de cruise control bevinden zich nu op het stuurwiel. De stoelen in de Talisman INITIALE PARIS zijn standaard bekleed met hoogwaardig Nappa-leder in de kleur Noir Titanium of Gris Sable met cognac stikwerk.

In navolging van de nieuwe Renault Espace is nu ook de Talisman leverbaar met LED MATRIX VISION koplampen. Dit intelligente, adaptieve verlichtingssysteem staat garant voor een 50% krachtigere lichtbundel in vergelijking met reguliere LED-koplampen en vergroot het zichtbereik van 175 tot 220 meter. De LED MATRIX VISION koplampen bestaan uit meerdere LED-units die afzonderlijk van elkaar in- of uitgeschakeld worden op basis van de situatie. Ze maken het mogelijk om met grootlicht te rijden zonder voor- en tegenliggers te verblinden.

De vernieuwde Talisman is uitgerust met het Renault EASY CONNECT ecosysteem, waarbij een reeks smartphone-apps (waaronder MyRenault), het Renault EASY LINK multimediasysteem en connectiviteitsdiensten op elkaar zijn afgestemd. Het Renault EASY LINK navigatie- en multimediasysteem biedt een gebruiksvriendelijke interface en laat zich bedienen via een 9,3 inch touchscreen. Het systeem is compatible met Apple CarPlay en Android Auto en biedt DAB+ digitale radio en geïntegreerde navigatie met de Google-zoekfunctie, weergave van actuele brandstofprijzen en real-time verkeersinformatie.

Het aanbod van innovatieve technologie wordt in de nieuwe Talisman uitgebreid met geavanceerde rijassistentiesystemen (ADAS) voor autonoom rijden op niveau 2. De Highway & Traffic Jam Companion combineert adaptieve cruise control (met Stop & Go) met rijstrookassistentie. Het systeem is actief bij snelheden van 0 tot 160 km/u, regelt de snelheid van de auto, bewaart de afstand tot de voorligger en houdt de auto in het midden van de rijstrook. Het systeem is bijzonder nuttig in druk verkeer. Het brengt de auto automatisch tot stilstand en automatisch weer in beweging als de voorligger binnen drie seconden in beweging komt. Behalve deze noviteiten wordt de Talisman ook geleverd met rijhulpsystemen zoals Lane Departure Warning, Lane Keeping Assist, Rear Cross Traffic Alert en Blind Spot Warning. Tevens detecteert Active Emergency Braking System (AEBS) nu ook voetgangers.

De Renault Talisman is als enige in zijn segment leverbaar met 4CONTROL vierwielbesturing (standaard voor INITIALE PARIS). Dit systeem staat garant voor extra manoeuvreerbaarheid in stedelijk gebied en een verbeterde wegligging in snelle bochten. Het 4CONTROL-onderstel met vierwielbesturing komt bovendien altijd in combinatie met Electronic Damper Control voor een comfortabel en responsief rijgedrag dankzij de voortdurende aanpassing van de schokdemperreactiviteit.

Renault levert de vernieuwde Talisman met benzine- en dieselmotoren. Die zijn allemaal getest volgens de WLTP en bevatten technologie op het gebied van uitlaatgasreiniging. Het benzine-aanbod begint bij de TCe 160 EDC GPF met een vermogen van 118 kW (160 pk). De krachtigere TCe 225 EDC GPF levert 165 kW (225 pk) en is, net als de TCe 160, standaard gekoppeld aan een 7-traps EDC-automaat met dubbele koppeling. Er zijn ook vier Blue dCi dieselmotoren beschikbaar met vermogens variërend van 88 kW (120 pk) tot 147 kW (200 pk). Daarbij zijn de twee krachtigste versies, de Blue dCi 160 EDC en Blue dCi 200 EDC met een 2,0-liter dieselmotor, standaard gekoppeld aan een 6-traps EDC-automaat met dubbele koppeling. Alle Blue dCi dieselmotoren zijn uitgerust met SCR- (Selective Catalytic Reduction) en AdBlue-technologie voor het terugdringen van NOx en andere emissies.

Renault Talisman nu ook als S-Edition

5 april 2019

Modeljaarwijziging voor Renault Talisman

26 juli 2017

5 EuroNCAP sterren voor Renault Talisman

9 december 2015

Renault maakt prijzen Talisman bekend

28 oktober 2015