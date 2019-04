Renault Talisman nu ook als sportieve S-Edition

5 april 2019 | De Renault Talisman is nu ook leverbaar als S-Edition. Het betreft een nieuwe uitvoering die op het uitrustingsniveau Intens is gebaseerd en gekenmerkt wordt door zijn extra uitrusting en een sportieve uitstraling. De extra's ten opzichte van de Intens vertegenwoordigen een waarde van 2.400 euro, terwijl de meerprijs van de S-Edition 900 euro bedraagt.

De S-Edition is beschikbaar voor de Talisman Sedan en Talisman Estate. Deze nieuwe uitvoering heeft een sportief interieur met onder meer zesvoudig elektrisch verstelbare voorstoelen inclusief geheugenfunctie, stoelverwarming, stoelventilatie en massagefunctie. De stoelen zijn bekleed met leder in 'Riviera Noir' met rood stikwerk dat ook terugkomt op het dashboard, de deurpanelen, het stuurwiel en de afwerking van de versnellingspook.

De uitstraling in het interieur wordt versterkt door de aluminium pedalen en sierstrips, zwarte hemelbekleding en luxe veloursvloermatten met S-Edition-logo en rode bies. Aan de buitenzijde is de Renault Talisman S-Edition te herkennen aan de 18-inch lichtmetalen wielen 'Grand Tour' en de S-Edition-badges op de voorschermen.

De Renault Talisman S-Edition met benzinemotor is beschikbaar met de 118 kW (160 pk) sterke TCe 160 GPF-benzinemotor met standaard EDC-automaat. De prijzen hiervan beginnen bij € 39.690,-. Er zijn ook twee dieselversies. De 110 kW (150 pk) sterke Blue dCi 150 met handgeschakelde versnellingsbak is er vanaf € 43.890,-. De krachtigere Blue dCi 160 met EDC-automaat heeft een prijs vanaf € 46.890,-. De Talisman Estate heeft in alle gevallen een (onveranderde) meerprijs van € 1.200,- ten opzichte van de Talisman Sedan. De extra krachtige TCe 225 benzine- en Blue dCi 200 dieselmotor zijn voorbehouden aan de topuitvoering Initiale Paris.