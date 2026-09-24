Renault toont 8 Gordini Concept

Renault 8 Gordini Concept is 4,12 meter lang, 1,88 meter breed en 1,27 meter hoog. De verhoudingen zijn compact en dynamisch. Met 19-inch wielen vóór en 20-inch wielen achter staat de auto breed en krachtig op de weg, vergelijkbaar met moderne rallyauto's. De tweedeurs coupé oogt aanzienlijk sportiever dan het oorspronkelijke vierdeurs model. Dat komt onder meer door het agressief gervormde front, de uitgesproken V-vorm en de zes koplampen.

Ook de achterzijde is breed en gespierd met krachtige proporties. Daarmee verwijst het ontwerp naar de achterin geplaatste motor en achterwielaandrijving van het origineel. Het verschil met toen is dat Renault 8 Gordini Concept wordt aangedreven door een elektromotor met een vermogen van 199 kW (270 pk). Om het prestatiegerichte karakter verder te benadrukken loopt de achterzijde licht op, een ontwerpkenmerk dat ontbrak bij zijn voorganger.

Herkenbare details in een moderne interpretatie

Hoewel de proporties sterk verschillen van die van het oorspronkelijke model, bevat Renault 8 Gordini Concept talloze subtiele verwijzingen naar zijn voorganger. De typografie van de naam Gordini is gebaseerd op die van het model uit 1964 en kreeg opnieuw de karakteristieke ribbelstructuur van het originele embleem. Daarnaast introduceert Renault een nieuw '8'-logo dat bestaat uit acht afzonderlijke segmenten. De verfijnde details verwijzen naar de uitstraling van mechanisch bewerkte onderdelen uit de periode waarin de oorspronkelijke Renault 8 Gordini werd ontwikkeld. Ook aan liefhebbers is gedacht. In het interieur bevindt zich een speciaal embleem dat verwijst naar de klassieke "Gorde" en tegelijkertijd knipoogt naar het historische ruitlogo van het model.

De verdiept aangebrachte lijn over de flanken, een kenmerk van het origineel, is vertaald naar een moderne vorm. Tegelijkertijd vervult deze lijn nu een aerodynamische functie door lucht naar een nieuwe luchtinlaat te geleiden. Ook de rechthoekige wielkasten zijn behouden. Ze geven het silhouet een nog krachtigere uitstraling. De voorzijde heeft geen grille, maar behoudt wel de afgeschuinde neusvorm van het origineel. De extra rallykoplampen zijn geïntegreerd in één lichtsignatuur met zes ronde koplampen in dezelfde configuratie.

Andere verwijzingen naar de historische Renault 8 Gordini zijn de schelpvormige buitenspiegels en het ventilatierooster dat over de volledige breedte van de voorzijde onderaan de voorruit loopt. Ook het ventilatierooster aan de achterzijde blijft behouden. Het draagt niet alleen bij aan de functionaliteit, maar vormt ook een belangrijk esthetisch element van het ontwerp.

Dubbele witte streep als leidraad

De karakteristieke dubbele witte streep was oorspronkelijk een decoratief element op de carrosserie. Bij Renault 8 Gordini Concept is dit kenmerk uitgegroeid tot een structureel onderdeel van het ontwerp. Verschillende designelementen zijn nu uitgelijnd met de dubbele streep, waaronder het ventilatierooster aan de basis van de voorruit en het verlichte grafische patroon in de achterlichten.

De dubbele streep loopt zelfs door in het interieur. Daar strekt het motief zich uit over de bovenzijde van het dashboard, waarbij de kleur geleidelijk verandert van wit naar blauw.

Interieur met sportieve lijnen

Het interieur van Renault 8 Gordini Concept grijpt terug op het oorspronkelijke model, maar dan vertaald naar een uitgesprokener en moderner design. De dashboardkap loopt nog altijd over de volledige breedte van het interieur. Het dashboard zelf bestaat uit een horizontale strook van geborsteld aluminium waarin de ronde instrumenten zijn geïntegreerd. De robuuste randen van deze displays verwijzen naar het driedimensionale ontwerp van de koplampen. In lijn met de 'café racer'-filosofie maken kunststof materialen plaats voor geborsteld aluminium. Dat materiaal komt terug in de bedieningselementen én op grote oppervlakken in het interieur. De aluminium accenten vormen een contrast met de delen die zijn bekleed met Alcantara.

Het minimalistische interieurontwerp laat nauwelijks ruimte voor afleiding. Alle aandacht gaat uit naar de rijbeleving. Het enige element dat direct de aandacht trekt, is de rode stip op de knop van de stopwatch in het midden van het dashboard.

De stiksels op de met Alcantara beklede deurpanelen doen denken aan de kerbstones van een racecircuit. De onmisbare kuipstoelen vormen op hun beurt een verwijzing naar de stoelen van het oorspronkelijke model. Het middendeel van de zitting en rugleuning is bekleed met blauw ribfluweel. Dat zorgt voor een opvallend contrast met de overige delen van de zwarte kuipstoelen en roept herinneringen op aan de vlakke stoelen zonder hoofdsteunen uit de jaren zestig.

Het koolstofvezel dat voor de carrosserie wordt gebruikt, keert bewust niet terug in het interieur. De ronde instrumenten lijken boven het dashboard van geborsteld aluminium te zweven, maar zijn in werkelijkheid volledig digitale displays. Samen met de indirecte sfeerverlichting onder het dashboard zorgen zij voor een uitgesproken hightech uitstraling.