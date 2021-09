Renault onthult Megane E-Tech

6 september 2021 | Renault onthult de Megane E-Tech. De nieuwe Megane E-Tech electric is het eerste elektrische model van generatie 2.0 van Renault en luidt een nieuw hoofdstuk in van de elektrische revolutie die zo'n tien jaar geleden begon. De auto symboliseert het begin van het productoffensief van Renault in het segment van de compacte middenklasse (C-segment).

De nieuwe Megane E-Tech electric is het eerste model in het gamma van Renault dat profiteert van alles wat het CMF-EV-platform van de Alliantie te bieden heeft. Dit nieuwe platform is speciaal ontwikkeld voor volledig elektrische auto's en vergemakkelijkt de productie, ontwikkeling en optimalisering van de prestaties van de modellen die deel uitmaken van de nieuwe generatie EV's van Renault.

Het platform heeft een kleinere motorruimte, aangezien de onderdelen van de EV-motor compacter zijn dan die van een verbrandingsmotor. In combinatie met een verlengde wielbasis en wielen die op de vier hoeken van de auto zijn geplaatst, maakt dat een uniek exterieurdesign, meer ruimte en een innovatief interieurdesign mogelijk.

Dankzij de verlengde wielbasis (2,70 meter op een totale lengte van 4,21 meter) en de kleinere overhang van het nieuwe modulaire CMF-EV-platform heeft de nieuwe Megane E-Tech electric eigen proporties. Die boden de ontwerpers de kans om een krachtige elektrische hatchback te ontwerpen met een compacte vormgeving. De batterij is dunner dan ooit (slechts 110 mm!), wat de ontwerpers in staat stelde om de uiterlijke proporties te verfijnen en tegelijk de verhouding tussen binnenruimte en afmetingen te verbeteren en het zwaartepunt te verlagen.

De auto staat stevig op zijn 20-inchwielen (18-inchwielen zijn standaard voor het instapmodel). Er is keuze uit twee modellen 20-inchwielen en twee modellen 18-inchwielen. Alle wielen zijn in het midden voorzien van het nieuwe Renault-logo.

Elke versie van de nieuwe Megane E-Tech electric is uitgerust met verzonken portiegrepen. Wanneer de bestuurder of voorpassagier nadert om een portier te openen, of wanneer de auto ontgrendeld is, komen de in de carrosserie verborgen portiergrepen automatisch en elektronisch naar buiten. Ze springen terug op hun plaats na twee minuten stilstand, wanneer de auto vooruitrijdt of wanneer de portieren worden vergrendeld.

OpenR is het kroonjuweel van het nieuwe interieur van de Megane E-Tech electric, een voorziening die het volledige gamma boordtechnologie belichaamt dat in de nieuwe generatie elektrische auto's van Renault is ingebouwd. Het nieuwe OpenR single-screen, dat voor het eerst te zien was in de studiemodellen TreZor (2016), SYMBIOZ (2017) en MORPHOZ (2019), combineert in een omgekeerde 'L' het digitale instrumentenpaneel en de multimediadisplay in de middenconsole. Het is voor het eerst dat een dergelijke technologie standaard wordt toegepast in een model als dit, wat mogelijk is dankzij vele jaren werk van de teams van Renault Design, Product en Engineering. In deze console zijn ook de centrale ventilatieroosters ondergebracht, in overeenstemming met de vlakke afwerking van het interieur van de auto.

Het dashboard is op de middelhoge uitrustingsniveaus bekleed met stof, terwijl de premium-uitvoering is voorzien van het kunstleder TEP. De bovenzijde van het dashboard en de bovenste strook van de portierpanelen zijn bekleed met Alcantara in de middelhoge uitrustingsniveau en voorzien van een decoratieve 'Nuo'-houtafwerking in het hoogste uitrustingsniveau. Nuo is een innovatief nieuw materiaal dat is gemaakt van echt hout. Dun kalkhoutfineer is met een milieuvriendelijke lijm op een katoenen textiellaag gelijmd en vervolgens gelaserd. Het wordt voor het eerst in een productiemodel gebruikt.

De bekleding van het instapmodel is volledig vervaardigd uit 100% gerecyclede materialen. De bekleding van de middelhoge uitrustingsniveaus met een combinatie van TEP en stoffen bekleding is eveneens voor 100% gerecycled. Ten slotte zijn de rugleuningen en de zittingen van de voorstoelen en de achterbank in de meest luxueuze uitvoering volledig in leder uitgevoerd. Er is keuze twee kleurenschema's: titaniumzwart met decoratieve piping in Warm Titanium of licht zandgrijs met een mokkakleurige piping. In alle uitrustingsvarianten zijn de opbergvakken in de portierpanelen bekleed met tapijt voor extra visueel comfort en geluidsisolatie.

Door de transmissiehendel achter de stuurkolom te plaatsen en de MULTI-SENSE knop naar het stuurwiel te verplaatsen, komt meer ruimte vrij tussen de voorstoelen, waar zich nu een groot opbergvak van 7 liter bevindt. Het is groot genoeg voor een handtas of andere grote voorwerpen die gemakkelijk bereikbaar moeten zijn, maar het kan ook worden gebruikt om diverse accessoires op te bergen die iedereen tegenwoordig in de auto gebruikt en die gemakkelijk bereikbaar moeten zijn. Er zijn ook twee extra bekerhouders (respectievelijk 2 en 3 liter groot) onder de middenarmsteun, die over een afstand van 55 mm kan worden geschoven voor een betere ergonomie.

De bagageruimte heeft een totale inhoud van 440 liter, die volledig bruikbaar is aangezien de ruimte rechthoekig van vorm is en de laadkabels hun eigen speciale opbergruimte hebben van 22 liter en die toegankelijk is via een uitneembaar vloerpaneel in de bagageruimte. De bagageruimte kan worden vergroot door de achterbank neer te klappen in de verhouding 2/3-1/3 en de rugleuning van de stoel van de voorpassagier om te klappen.

De motor van de nieuwe Megane E-Tech electric is gloednieuw. Hij werd binnen de Alliantie ontwikkeld en wordt door de partners met weinig tot geen aanpassingen gebruikt. De motor wordt op twee lokaties geproduceerd: in Japan voor Nissan en in de fabriek in Clйon in Frankrijk voor Renault.

Deze elektromotor, die beter bekend is als de elektrisch bekrachtigde synchroonmotor (EESM), werd de afgelopen tien jaar consequent gebruikt door Renault Group en de Alliantie en blijft ook in de toekomst dienstdoen voor het merk. De motor levert meer vermogen dan elektromotoren met permanente magneten en de productie vereist geen zeldzame aardmetalen, waardoor de milieu-impact en de productiekosten op grote schaal worden beperkt.

Dankzij het geoptimaliseerde ontwerp is de elektromotor compact en weegt hij 145 kg (inclusief koppeling). Dat is 10% minder dan de motor die momenteel in de ZOE wordt gebruikt, ondanks een duidelijke toename van zowel het vermogen als het koppel. De nieuwe Megane E-Tech electric wordt leverbaar in twee aandrijvingsvarianten:

130 pk (96 kW) en 250 Nm

218 pk (160 kW) en 300 Nm

De aandrijflijn brengt de nieuwe Megane E-Tech electric van 0 naar 100 km/uur in 7,4 seconden voor de 160 kW-versie.

Het regeneratieve remsysteem, dat actief is wanneer de versnellingspook in de stand D staat, helpt energie terug te winnen wanneer de auto vertraagt (als de voet van het gaspedaal wordt gehaald) om deze vervolgens om te zetten in elektrische energie die kan worden opgeslagen. Dit verbetert de batterijefficiлntie en de actieradius terwijl de remmen minder worden gebruikt.

De nieuwe Megane E-Tech electric optimaliseert het regeneratieve remmen verder door vier remniveaus in te bouwen die via de tab-schakelaars achter het stuurwiel kunnen worden geselecteerd: Level 0 (geen regeneratief remmen) tot Level 3 (maximale regeneratie en geoptimaliseerd remmen op de motor voor volledig intuпtief rijden in de stad).

Behalve van een nieuwe aandrijflijn is de nieuwe Megane E-Tech electric ook voorzien van een nieuwe batterij van 395 kg, die past op het CMF-EV-platform. Met zijn dikte van 110 mm (met 1.960 mm lengte en 1.450 breedte), waarmee hij 40% kleiner is dan de batterij van de ZOE, is het de dunste batterij op de markt. Dit draagt bij aan de verlaging van de totale hoogte van het auto naar 1,50 meter, voor betere aerodynamica en hogere efficiлntie.

Om een dergelijk compact formaat te realiseren, moesten de ingenieurs een nieuwe chemische samenstelling gebruiken voor de batterijen. Er is gekozen voor de lithium-ion NMC-batterijen (Nikkel, Mangaan, Kobalt) van LG, die meer nikkel en minder kobalt bevatten voor een grotere energiedichtheid. De capaciteit van 600 Wh/L is 20% hoger dan de batterij in de ZOE. De batterijen zijn ook voorzien van een nieuw systeem voor vloeibare koelvloeistof in de onderste behuizing van de batterij - een primeur voor Renault. Dit maakt de batterij compacter en efficiлnter dankzij de buizen van gegoten aluminium. Met een hoogte van slechts 18 mm is het veel gemakkelijker om de batterij op het platform te monteren, waardoor er meer ruimte overblijft voor het design en het interieur.

De nieuwe Megane E-Tech electric biedt keuze uit twee batterijcapaciteiten:

40 kWh voor een actieradius van 300 km (WLTP-cyclus)

60 kWh voor een actieradius van maximaal 470 km (WLTP-cyclus, afhankelijk van de versie)

De 40 kWh-batterij is opgebouwd uit acht modules van elk 24 cellen, verdeeld over 1 laag. De 60 kWh-batterij bestaat uit twaalf modules van elk 24 cellen, verdeeld over twee lagen. In beide gevallen blijven de afmetingen van de batterij ongewijzigd, inclusief de recordhoogte van 110 mm. Er is een garantietermijn van acht jaar op van toepassing. In deze periode worden ze gratis vervangen als ze minder dan 70% van hun nominale capaciteit bieden.

De nieuwe Megane E-Tech electric is compatibel met alle AC-laadinfrastructuur:

Regulier stopcontact 10 A/2,3 kW (1-fase)

Wallbox 16 A/3,7 kW (1-fase)

Wallbox 32 A/7,4 kW (1-fase)

Openbaar laadstation 16 A/11 kW (3-fasen)

Openbaar laadstation 32 A/22 kW (3-fasen)

Afhankelijk van de versie is het model ook geschikt om te laden via de gelijkstroom-oplaadinfrastructuur tot 130 kW (combo-aansluitingen), zoals snellaadstations langs snelwegen.

De oplaadtijden zijn:

Tot 400 km rijden onder uiteenlopende omstandigheden 's nachts terugwinnen (8 uur) met een 7,4 kW wallbox

Tot 160 km aan stadsritten terugwinnen in 1 uur, bij een 22 kW openbaar laadstation

Tot 200 km aan snelwegritten terugwinnen in 30 minuten bij een 130 kW snellaadstation

Tot 300 km volgens de WLTP-cyclus hersteld in 30 minuten bij een 130 kW snellaadstation

Als het model wordt voorzien van een trekhaak, kan niet alleen een fietsendrager worden gemonteerd, hij kan dan ook een aanhangwagen tot 900 kg trekken (geremd, afhankelijk van de versie). Het model kan ook worden uitgerust met de als accessoire verkrijgbare dakdragers om een dakkoffer, fietsen, ski's etc. te vervoeren.

Zoals alle elektrische auto's op de Europese wegen laat de nieuwe Megane E-Tech electric een subtiel geluid horen dat dient om zijn aanwezigheid kenbaar te maken aan voetgangers. Dit geluid, dat bekendstaat als VSP (Vehicle Sound Pedestrian) en is ingeschakeld bij snelheden tussen 0 en 30 km/uur (meestal wanneer de auto in de stad rijdt), werd volledig vernieuwd voor dit nieuwste model, maar is het nog steeds een duidelijke afstammeling van het geluid van de ZOE.

De nieuwe VSP-functie in de nieuwe Megane E-Tech electric, die ontwikkeld is in samenwerking met IRCAM (een in Parijs gevestigd instituut voor muzikaal akoestisch onderzoek), is zo ontworpen dat het geluid de inzittenden zo min mogelijk stoort voor meer discretie en comfort en zo 'doeltreffend' mogelijk is voor mensen buiten de auto. Het doel van dit systeem is om voetgangers te waarschuwen zonder hen angst aan te jagen, terwijl tegelijkertijd een positieve associatie wordt gecreлerd tussen het waarschuwingsgeluid en de elektrische auto en ook met het merk Renault. Deze grootse ideeлn vielen allemaal onder het overkoepelende doel om het geluidsniveau in de stad te verbeteren. De VSP-functie is bij de nieuwe Megane E-Tech electric beschikbaar in de varianten Sport, Pure en Neutral, die eenvoudig kunnen worden aangepast aan de stemming van de bestuurder.

Behalve met de twee Arkamys-geluidssystemen die standaard zijn op het instapmodel resp. de middelhoge uitrustingsniveaus, is de nieuwe Megane E-Tech electric in het hoogste uitrustingsniveau voorzien van een nieuw geluidssysteem van Harman Kardon (optioneel leverbaar voor de middelhoge uitrustingsniveaus).

Dit nieuwste systeem speelde een grote rol bij de ontwikkeling van de nieuwe Megane E-Tech electric, want het doel was om alle inzittenden dezelfde uitzonderlijke ervaring te bieden. Het systeem heeft een totaal vermogen van 410 W en omvat negen audiokanalen: twee tweeters aan de zijkanten van het dashboard, twee woofers in het voorste gedeelte van de portierpanelen, twee tweeters en twee woofers in het achterste deel van de portierpanelen, en een subwoofer in de bagageruimte.

De tweeters zijn voorzien van een koepel van soepel materiaal van hoge kwaliteit voor een subtiele, maar natuurgetrouwe weergave van zelfs de hoogste hoorbare frequenties.

De high-power dual-coil woofers voorin de auto zijn geoptimaliseerd voor een dynamische basweergave en ondersteuning van het middenbereik. Samen met de subwoofer zijn ze gericht op een naadloze weergave van basgeluiden met een minimale vervorming.

Mobilize introduceert Limo

27 augustus 2021

Renault werkt samen Envision AESC

1 juli 2021

Renault werkt samen met STMicro

25 juni 2021

Renault kondigt Megane-e aan

8 juni 2021