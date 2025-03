Vernieuwde Renault Megane E-TECH nu te bestellen

De esprit Alpine onderstreept het sportieve karakter van de Megane E-Tech electric met exclusieve details, zoals de carrosseriekleur Gris Schiste Satin en bijpassende luchtgeleiders aan de voor- en achterzijde. De 20-inch lichtmetalen velgen in Noir Diamantée en het Renault logo voor en achter hebben een donkere tint, net als het monogram. Daarnaast zijn de raamlijsten in Noir Grand Brilliant uitgevoerd en is op het linker voorscherm het esprit Alpine embleem te vinden.

De kuipstoelen zijn bekleed met zwart textiel met een reliëfpatroon dat doet denken aan een hardloopschoen, afgewerkt met blauwe stiksels. Dit textiel is gemaakt van gerecyclede vezels, afkomstig van plastic flessen en veiligheidsgordels. Een subtiel detail is de badge in de kleuren van de Franse vlag, een eerbetoon aan de samenwerking tussen Alpine en Renault. Het dashboard, de armsteunen en de middenconsole zijn afgewerkt met zwart TEP-materiaal met blauwe stiksels, terwijl het gehele interieur een mix van zwarte en blauwe accenten heeft.

One pedal

Bij versies van de Renault Megane E-Tech electric met regeneratief remmen en schakelpaddles voegt Renault een vijfde regeneratieniveau toe: One Pedal. Hiermee kan de bestuurder zowel versnellen als afremmen en volledig tot stilstand komen met alleen het 'stroompedaal'. Deze technologie, ontwikkeld door Ampere, biedt meerdere voordelen, zoals minder slijtage van de remblokken, een grotere actieradius dankzij energieterugwinning en soepeler rijden, met name in steden. Ampere zal deze innovatie in de komende maanden ook introduceren op de Renault 5 E-Tech electric en Renault Scenic E-Tech electric en vanaf de marktintroductie op de Renault 4. De functie kan bovendien achteraf worden geïnstalleerd op exemplaren van de Megane E-Tech electric die vanaf maart 2024 zijn geproduceerd.

Bi-directionele lader

Elke uitvoering van de Renault Megane E-Tech electric is nu standaard uitgerust met de nieuwe 11 kW AC bidirectionele lader, naast de optionele 22 kW AC-lader die al vanaf de introductie beschikbaar was. Wanneer de auto via de laadpoort wordt aangesloten op de optionele V2L-adapter (Vehicle-to-Load), kan de 11 kW bidirectionele lader dezelfde hoeveelheid energie leveren als een standaard 220V-stopcontact. Dankzij deze V2L-functie kan de Megane E-Tech electric de energie uit de batterij gebruiken om kleine elektrische apparaten van stroom te voorzien, zoals een koffiezetapparaat, een elektrische fiets of een stofzuiger.

Uitvoeringen

Met de introductie van de esprit Alpine-uitvoering is het aanbod van de Renault Megane E-Tech electric teruggebracht tot drie uitvoeringen: Techno, Esprit Alpine en Iconic. De vanafprijs bedraagt €37.990.