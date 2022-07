Renault Megane Electric nu bij de dealer

Eerder dit jaar maakten enkele exemplaren van de nieuwe Renault Megane E-Tech electric al een kortstondige 'Preview Tour' langs de Nederlandse Renault dealers. Het elektrische model is officieel geariveerd bij de Nederlandse Renault dealers en nu te bezichtigen in de showroom.

De nieuwe Megane E-Tech electric markeert het begin van een nieuw tijdperk voor Renault. Het model opent het volgende hoofdstuk in de elektrificatieplannen en daarmee de Renaulution-strategie. Met zijn volledig elektrische aandrijving, vermogen tot 160 kW (220 pk) en actieradius tot 470 km (WLTP) is de Megane E-Tech electric veelzijdig inzetbaar, voor woon-werkverkeer, een weekend weg of een vakantie. Ook het trekken van een aanhanger behoort tot de mogelijkheden. Niet alleen de aandrijving, maar ook het interieur is duurzaam. Dat bestaat namelijk voor een groot deel uit gerecyclede materialen.

De Renault Megane E-Tech electric is te bestellen met keuze uit twee batterijpakketten, twee vermogensvarianten en vijf uitvoeringen. De prijzen beginnen bij € 37.590,- voor de EV40 Equilibre. De leaseprijzen beginnen bij € 519,- per maand.