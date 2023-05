Renault kondigt Rafale aan

De naam van de Rafale is geïnspireerd op de geschiedenis van Renault in de luchtvaart, die zich afspeelt rond het begin van de twintigste eeuw. Renault was destijds niet alleen een baanbrekende fabrikant van verbrandingsmotoren voor auto's, maar ook voor treinen en vliegtuigen.

Na de overname van een andere fabrikant Caudron in 1933 werd Caudron-Renault opgericht en werden alle vliegtuigen vernoemd naar een bekende wind. Als gevolg hiervan werd de C460, een eenzits racevliegtuig ontworpen om records te verbreken, in 1934 omgedoopt tot Rafale.

Renault grijpt terug naar zijn historie en benut eigenschappen van de legendarische Caudron Rafale in een nieuw vlaggenschip. De semantiek verwijst naar wind en vangt iets op over zijn gecamoufleerde silhouet dat volgens Renaut herinnert aan prestaties, durf, opwinding en karakter.

De nieuwe Renault Rafale beleeft zijn wereldpremière op de 54ste Paris Air Show op 18 juni in Le Bourget.