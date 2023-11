Renault kondigt nieuwe Master aan

De nieuwste generatie van de Renault Master bestelwagen is efficiënter, connected en innovatief. Het design van de nieuwe Master is uiteraard gericht op optimale gebruiksmogelijkheden en maximaal gebruiksgemak. Daardoor komt hij steeds verder en kan hij steeds meer, is hij aan te passen aan de gebruiker en kost hij minder in het dagelijkse gebruik.

Dankzij de aerodynamische vorm van de carrosserie en het nieuwe remsysteem belooft de volgende generatie van de Renault Master een besparing op het energieverbruik van 21% voor de volledig elektrische versie en een brandstofbesparing van 1,5 l/100 km voor de versie met verbrandingsmotor.

Net als de eerdere generaties wordt ook de nieuwe Renault Master geproduceerd in de fabriek in Batilly, in het noorden van Frankrijk, nabij de stad Metz. Die fabriek is geheel vernieuwd en geschikt gemaakt om op een nieuwe en innovatieve manier bedrijfswagens te produceren.