Renault Master is Van of the Year 2025

Renault Master is op 16 september 2024 tijdens de IVOTY-ceremonie op de IAA Transportation in Hannover uitgeroepen tot Van of the Year 2025. De jury van IVOTY, een panel van experts uit 25 landen, was onder de indruk van het volledig nieuwe ontwerp en de hoge mate van innovatie en technologie in de nieuwe Master. Hij biedt geavanceerde aerodynamica, verhoogde bruikbaarheid en verbeterde efficiëntie, ruimte, veiligheid en comfort. Samen met het modulaire platform, dat diesel-, elektrische en waterstof-aandrijflijnen ondersteunt, scoorde de Master uitstekend op alle criteria van de verkiezing.

De nieuwe Renault Master is de vijfde bedrijfswagen van het merk die deze prominente titel wint. De Renault Master II (IVOTY 1998), Renault Trafic II (IVOTY 2002), Kangoo Z.E (IVOTY 2012) en Kangoo Van III (IVOTY 2022) gingen hem voor.

Eerder dit jaar mocht de Renault Scenic E-Tech electric de onderscheiding Car of the Year in ontvangst nemen. Met de recente erkenning van de Van of the Year voor de Renault Master, behaalt Renault nu een dubbele overwinning in dezelfde periode. Dit is de eerste keer in 27 jaar dat het merk twee opeenvolgende onderscheidingen wint, voor het laatst gebeurde dit met de Renault Scenic I en Master II.