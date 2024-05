Renault maakt prijzen Master bekend

De nieuwe Renault Master wordt gekenmerkt door het zogenaamde 'Aerovan'-design en daardoor een 20% lagere luchtweerstand (CdA). De Blue dCi-dieselmotor is verkrijgbaar in drie vermogensvarianten (130, 150 en 170 pk), allemaal in combinatie met een handgeschakelde versnellingsbak. De motoren beloven een lager brandstofverbruik (gemiddeld 1,5 l/100 km minder) vergeleken met het uitgaande model, waardoor de CO2-uitstoot onder de 200 g/km blijft (-39 g/km). Rond het einde van dit jaar is een nieuw ontwikkelde 9-traps volautomaat leverbaar.

De dieselversies van de nieuwe Renault Master zijn per direct te bestellen voor prijzen vanaf €35.700 (excl. btw en bpm). Levering start vanaf zomer 2024.

E-TECH Electric

De nieuwe Renault Master is ook leverbaar met volledig elektrische aandrijving. Er is keuze uit twee batterijpakketten van 40 kWh (vooral bedoeld voor stedelijk gebruik) en 87 kWh (bedoeld voor lange afstanden tot 460 km WLTP). Deze cijfers gaan gepaard met een laadvermogen van 1.625 kg voor chauffeurs met een B-rijbewijs en maximum trekgewicht van 2,5 ton.

Mede dankzij een thermisch beheersysteem blijft het energieverbruik beperkt tot 21 kWh/100 km (WLTP) voor de versie met de 87 kWh-batterij. De batterij is bovendien geschikt voor DC-snelladen met een vermogen van 130 kW, waarmee onder ideale omstandigheden in 30 minuten 229 km actieradius kan worden bijgeladen. Via een 22 kW AC-wallbox is de batterij in vier uur van 10% tot 100% op te laden.