Renault introduceert 4e generatie Master

De achterzijde is smaller geworden ter verbetering van de stroomlijn, terwijl de laadopening toch breed is gebleven. De achterruit is asymmetrisch van vorm, kenmerkend voor de Master, en de achterlichten hebben dezelfde karakteristieke C-vorm als de koplampen.

Het interieur van de nieuwe Master is volgens Renault van dezelfde klasse als dat van een personenauto. Het S-vormige dashboard zou bijdragen aan de ruimtelijkheid van het interieur. Het 10-inch beeldscherm, dat op alle uitvoeringen standaard is, draagt bij aan een visueel aantrekkelijk geheel. Het stuurwiel is afkomstig uit de personenauto's van Renault, terwijl het stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar is. Bij de versies met een automatische transmissie zit de keuzehendel aan het stuurwiel, waardoor in de middenconsole meer ruimte is gecreëerd.

Wanneer de rugleuning van de middelste zitplaats wordt neergeklapt, ontstaat een werkblad. Aan de basis is een opbergvak voor een laptop gecreëerd en in het dashboard zijn USB-C poorten verwerkt voor het opladen van elektronische apparaten. De slijtvaste en robuuste TEP-bekleding op de hoeken van de zittingen zou volgens Renault ook na jaren intensief gebruik nog steeds als nieuw ogen. Er is een aanbod aan stoelvarianten, van geveerde tot individuele stoelen en meerdere typen banken (twee met stof bekleed en een met TEP).

Stroomlijn

De luchtweerstandscoëfficiënt is met 20% verlaagd. Zelfs het kleinste detail heeft geholpen: de motorkap is korter, de voorruit is verder naar voren en hoger gepositioneerd, de buitenspiegels hebben een betere stroomlijn, in de bumper zitten luchtgeleiders, de daklijn heeft een beter gestroomlijnde vorm en de achterzijde is smaller. De betere stroomlijn heeft tevens de rust in de cabine verbeterd.

De verbeteringen op aerodynamisch gebied hebben significante gevolgen. Zo stoot de nieuwe Renault Master 39 gram minder CO2 per kilometer uit en blijft de uitstoot steken onder de 200 g/km. Bij de elektrisch aangedreven versies is een verbruikswinst van 20% geboekt in vergelijking met de huidige Master.

Diesel

De nieuwe Renault Master wordt geleverd met keuze uit vier Diesel Blue dCi-motoren, met vermogens van 96, 110 en 125 kW (130, 150 en 170 pk). Deze motoren verbruiken minder brandstof (gemiddeld 1,5 l/100 km minder) en hebben een lagere CO2-emissie (39 g/km minder, onder 200 g/km) ten opzichte van de huidige Master. De dieselmotoren zijn naar wens te combineren met een handgeschakelde versnellingsbak of met de nieuw ontwikkelde 9-traps volautomaat met koppelomvormer.

Elektrische auto

Voor klanten die volledig elektrische aandrijving prefereren, zijn er twee keuzemogelijkheden. De ene heeft een 40 kWh-batterij, een theoretische actieradius van 180 kilometer (WLTP) en een elektromotor van 96 kW (130 pk) en 300 Nm. De tweede heeft een 87 kWh-batterij, een theoretische actieradius van meer dan 410 kilometer (WLTP) en een elektromotor van 105 kW (143 pk) en 300 Nm.

Mede dankzij het temperatuurmanagementsysteem van de batterij blijft het energieverbruik beperkt tot 21 kWh/100 km (WLTP) voor de versie met 87 kWh-batterij. Dankzij het DC-laadvermogen tot 130 kW is onder ideale omstandigheden bij een snellaadstation 229 kilometer actieradius in 30 minuten bij te laden. Dankzij de 22 kW-boordlader is de batterij bij een 22 kW AC-laadpunt onder ideale omstanigheden in minder dan 4 uur van 10 tot 100% op te laden.

De nieuwe Renault Master is vanaf het begin ontwikkeld voor de toekomstige toepassing van waterstofaandrijving met brandstofceltechniek.

Techniek

De Renault Master komt met een reeks van maximaal twintig assistentiesystemen om de veiligheid van medeweggebruikers en inzittenden te vergroten. Met betrekking tot de laterale stabiliteit, automatische noodremfunctie en aanhangerstabiliteit reageren de actieve veiligheidssystemen zeer alert. Tevens is Intelligent Speed Assist leverbaar, om de bestuurder te helpen de gestelde snelheidslimiet niet te overschrijden.

De elektrisch aangedreven versies van de nieuwe Master worden beschikbaar met functies voor Vehicle-to-Load (V2L) en Vehicle-to-Grid (V2G). Via stopcontacten in de cabine en laadruimte kunnen adapters voor elektrisch gereedschap, computers en andere apparaten worden aangesloten. Tevens kunnen op maat gemaakte voorzieningen (zoals een koelinstallatie, automatische achterdeuren, extra verwarming of airco, etc.) direct van stroom worden voorzien door de aandrijfbatterij. Dit soort functies wordt ook wel Vehicle-to-Load (V2L) genoemd. Maar de nieuwe, elektrische Renault Master kan ook energie uit de batterij terug leveren aan het elektriciteitsnet via een bidirectionele lader, bijvoorbeeld om het elektriciteitsnet te helpen stabiliseren tijdens piekuren. Deze technologie heet Vehicle-to-Grid (V2G).

Connectiviteit

Het OpenR Link-multimediasysteem is op elke uitvoering standaard. Het systeem omvat een 10-inch touchscreen en werkt zowel met kabel als draadloos met Android Auto en Apple CarPlay voor naadloze smartphone-integratie. Het aantal nieuwe functies blijft groeien en over een periode van vijf jaar worden gratis over-the-air-updates aangeboden (net als bij een smartphone).

De nieuwe Master wordt als eerste lichte bedrijfswagen (optioneel) aangeboden met geïntegreerde Google-functies voor het OpenR Link-systeem. Het systeem is in samenwerking met Google ontwikkeld, werkt via Android Automotive OS 12 en omvat Google Maps-navigatie, de Google Play app-catalogus en de spraakgestuurde Google Assistant.

De persoonlijke Google-account van de bestuurder kan aan det Master worden gekoppeld; net als bij een smartphone. Standaard toont de modulaire interface Google Maps, met de mogelijkheid om twee widgets (zoals Muziek, Telefoon, Google Assistant, Voertuig, Datum en tijd, Bandenspanning en meer) toe te voegen. Via het menu links op het scherm kan door verschillende hoofdpagina's (Home/Google Maps, Muziek, Apps, Voertuig) worden genavigeerd. Een draadloze telefoonlader ingebouwd in het dashboard is optioneel.

Het systeem is niet alleen te bedienen via het touchscreen, maar ook via Google Assistant door spraakopdrachten in te voeren (bijvoorbeeld om naar muziek te luisteren). Tevens kan de virtuele handsfree assistent worden gebruikt om nieuwsberichten of de weersvoorspellingen te beluisteren, de airconditioning te bedienen of de ontdooifunctie in of uit te schakelen, zodat de bestuurder de handen aan het stuur en de ogen op het verkeer kan houden.

Varianten

Het aanbod bestaat uit twintig carrosserievarianten met een laadvolume van 11 tot 22 m3, met een 40 mm bredere schuifdeur aan de zijkant en een 100 mm langere laadvloer.

Af fabriek zijn er twintig conversiemogelijkheden beschikbaar, zodat tijdens de productie een aantal aanpassingen direct doorgevoerd kunnen worden (zoals de montage van een kantelbak, het verlengen van de cabine, toevoeging van extra laadvolume, etc.).

Klanten kunnen ook kiezen voor een lengtevariant L3 voor stadsvervoer (L2 is de basisversie, L3 is leverbaar met voorwiel- of achterwielaandrijving, L4 heeft achterwielaandrijving).

Net als alle andere elektrische modellen van Renault, beschikt de nieuwe Master over elementen uit het Human First-programma, dat is ontwikkeld om hulpdiensten te helpen wanneer het voertuig is betrokken bij een ongeval:

Met behulp van een QR-code worden brandweerlieden geholpen om zo snel mogelijk te kunnen reageren;

Om brandgevaar uit te sluiten, heeft de brandweer in de volledig elektrische versies direct toegang tot de hoogspanningsaccu, zodat deze zo snel mogelijk in een waterbak kan worden gedompeld;

Met een SD-schakelaar kan de verbinding van de batterij worden verbroken, zodat het werk aan het voertuig in alle veiligheid kan worden uitgevoerd;

De batterij is geplaatst in een speciaal, versterkt frame dat tegen elke vorm van impact bescherming biedt.

De levering van de nieuwe Renault Master start in het voorjaar van 2024.