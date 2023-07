Renault blikt vooruit op Scenic E-Tech electric

Met de Renault Scenic Vision-conceptauto, gepresenteerd tijdens de ChangeNOW-top in Parijs, rolde Renault de loper uit voor zijn tweede volledig elektrische model in het C-segment. Het studiemodel was een voorproefje van verdere uitbreiding van het aanbod van volledig elektrische personenauto's van Renault: met Megane E-Tech electric, ZOE en Twingo.

De conceptcar Renault Scenic Vision belichaamde duurzame, veilige en inclusieve mobiliteit: een studie met de meest geavanceerde technologische innovaties voor minder CO2-uitstoot. De nieuwe Renault Scenic E-Tech electric bouwt voort op de filosofie van de Scenic Vision, met een sterke nadruk op het milieu, veiligheid en inclusieve mobiliteit.

Renault onthult nu, voordat de pre-productieauto's op de openbare weg verschijnen, het definitieve silhouet van de nieuwe Scenic E-Tech electric. De pre-productieauto's, geproduceerd in de Douai ElectriCity-fabriek, zijn afgewerkt met een specifieke camouflage van Renault Design, bestaande uit een spel van lijnen en patronen van het logo van Renault. Het is een eerbetoon aan het eerdere ontwerp voor de Megane E-Tech electric, waardoor een unieke camouflage ontstaat.