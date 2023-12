Renault maakt prijzen Scenic E-Tech bekend

De Renault Scenic E-Tech electric is lichter (techno-uitvoering met 87 kWh-batterij weegt 1.852 kg) dan gemiddeld in deze klasse, terwijl hij met zijn lengte van 4,47 meter, breedte van 1,86 meter en hoogte van 1,57 meter ook compacter is dan gebruikelijk in het elektrische C-segment. Daarentegen biedt de Renault Scenic E-Tech electric bovengemiddeld veel interieurruimte dankzij de vlakke vloer en het vooruitstrevende AmpR Medium-platform (voorheen CMF-EV) waarop de gezinsauto is gebaseerd.

Passagiers achterin genieten van veel been- en hoofdruimte dankzij de lange wielbasis van 2,78 meter, 278 mm knieruimte en een 884 mm hoog plafond in de versies met een Solarbay panoramisch dak. Met een bagageruimte van 545 liter biedt de Scenic E-Tech electric voldoende ruimte voor alle bagage van het gezin.

De nieuwe Renault Scenic E-Tech electric is nu te bestellen met keuze uit vier uitvoeringen: Evolution, Techno, Iconic en ook als sportief getinte esprit Alpine. De long range met de 87 kWh-batterij, die goed is voor een theoretische actieradius tot 625 kilometer (WLTP), is leverbaar vanaf de uitvoering Techno. De uitvoeringen Evolution en Techno zijn naar wens ook leverbaar als comfort range met de 60 kWh-batterij, waarmee een actieradius tot 430 kilometer (WLTP) in theorie mogelijk is. Een 3-fasen 22 kW AC-boordlader en warmtepomp zijn standaard, evenals de mogelijkheid van DC-snelladen met een vermogen tot 130 kW (60 kWh-batterij) of 150 kW (87 kWh).