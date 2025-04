Renault vernieuwt Scenic E-Tech

De Scenic E-Tech electric met regeneratief remsysteem is nu uitgerust met One Pedal-technologie. Hiermee kan de bestuurder optrekken, vertragen en (ook volledig tot stilstand) remmen met uitsluitend het rechterpedaal. Het rempedaal blijft beschikbaar voor stevig remmen. One Pedal zorgt voor minder slijtage van remblokken, geoptimaliseerde energieterugwinning en makkelijker rijden in de stad. Klanten met een bestaand exemplaar met stuurflippers kunnen deze functie overigens ook achteraf (laten) toevoegen bij de Renault dealer.

Bidirectioneel laden

Renault levert de Scenic E-Tech electric standaard met een bidirectionele 11 kW AC-lader (wisselstroom), geschikt voor 3 kW eenfase tot 11 kW driefase opladen. Een nieuwe bidirectionele 22 kW AC-snellader is vanaf komende zomer als optie leverbaar. Hiermee is onder ideale omstandigheden in 30 minuten tot 80 kilometer actieradius bij te laden bij openbare laadpunten.

Met de bijbehorende V2L-adapter (vehicle-to-load) kan de batterij ook stroom leveren aan (huishoudelijke) apparaten zoals een koffiezetapparaat of barbecue, met een vermogen tot 3,7 kW (vergelijkbaar met een standaard 220-voltstopcontact). Via openR link of de My Renault app is een minimaal laadniveau in te stellen voor de volgende rit.

Uitrusting

De uitvoering Esprit Alpine is standaard uitgerust met elektrisch verstelbare voorstoelen (in lengterichting, hoogte en hoek, compleet met lendensteun en stoelverwarming. De bestuurdersstoel heeft bovendien een massagefunctie.

De Iconic biedt keuze uit twee interieurstijlen: noir titane met Alcantara-details op de portieren en het dashboard, en optioneel gris clair met lindehouten accenten. Voorstoelen en achterbank zijn opnieuw ontworpen voor betere zijdelingse steun. De voorstoelen zijn elektrisch verstel-én verwarmbaar; de bestuurdersstoel heeft bovendien een massagefunctie.

De Scenic E-Tech electric Techno heeft voortaan een rijkere standaarduitrusting, met standaard stoel- en stuurwielverwarming. Verder krijgt de Iconic standaard het Solarbay dak en pack augmented vision.

Herkenning van bestuurder en vermoeidheidsdetectie

Renault voorziet zowel de Esprit Alpine- als de Iconic-uitvoering voortaan van een camera in de A-stijl, waarmee het systeem in de auto de bestuurder herkent en automatisch persoonlijke instellingen activeert (stoelpositie, spiegels, favoriete media en apps). De gegevens blijven in de auto opgeslagen en komen niet op externe servers terecht.

De camera is ook gekoppeld aan de app "Take a Break!", die tekenen van vermoeidheid (zoals geeuwen of met de ogen knipperen) herkent en een pauze aanbeveelt. Deze app is te vinden in de openR link-catalogus.

openR link met Google-diensten en slimme EV-functies

Het openR link-multimediasysteem, ontwikkeld door Ampere, omvat onder meer Google Maps met EV-routeplanner, actuele verkeersinformatie en slimme laadlocaties. De berijder kan de routes vooraf plannen op de smartphone en direct weergeven in het systeem.

Via Google Play zijn meer dan vijftig apps beschikbaar, waaronder audioboeken van Nextory en streaming via Prime Video (in geselecteerde landen). Stoelen zijn instelbaar in Relax-stand, inclusief massagefunctie, voor rust tijdens het laden.

Connected onderhoud via My Renault-app

De Renault Scenic E-Tech electric is nu ook voorzien van 'connected onderhoud'. Onderhoudsintervallen worden automatisch aan de bestuurder gemeld via de My Renault-app, sms of e-mail. Klanten kunnen onderhoudsafspraken maken op basis van de onderhoudsgeschiedenis en waarschuwingen inzien bij eventuele problemen. Ook is de algehele staat van de auto op elk moment te controleren via de app.