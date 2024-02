Renault Scenic is Auto van het Jaar 2024

Voor de 2024-editie van de Auto van het Jaar-verkiezing werden 28 nieuwe modellen uitvoerig getest en beoordeeld door een internationale jury van 59 autojournalisten uit 22 Europese landen. Vervolgens werden bij de eerste stemronde in november 2023 zeven finalisten genomineerd. De Renault Scenic E-Tech electric ging de strijd aan met de BMW 5 Serie, BYD Seal, Kia EV9, Peugeot (E-)3008, Toyota C-HR en Volvo EX30.

In de finaleronde op de Autoshow van Genève, waarbij de scores van alle juryleden werden vrijgegeven, behaalde de Renault Scenic E-Tech electric 329 punten, waarmee hij overtuigend als eerste eindigde. Na de Renault 16 (1966), Renault 9 (1982), Renault Clio (1991), Renault Scénic (1997), Renault Mégane (2003) en Renault Clio (2006) is het de zevende keer dat Renault een Car of the Year-titel in de wacht sleept.

Fabrice Cambolive, CEO van Renault: "Het winnen van de Car of the Year-verkiezing maakt iedereen bijzonder trots bij Renault Group en het merk Renault. Deze erkenning laat zien dat we de juiste keuzes hebben gemaakt: baanbrekende actieradius, een uitnodigend en ruim interieur en dat alles met een minimale ecologische voetafdruk! Voeg daar rijplezier en 'voiture à vivre'-uitrustingen aan toe, zoals het nieuwe Solarbay-panoramadak en de nieuwste generatie van het OpenR Link-systeem met geïntegreerde Google-functies, en de Renault Scenic E-Tech electric heeft alles in huis voor een goede positie in de Europese EV-markt".

De nieuwe Renault Scenic E-Tech electric is te bestellen voor prijzen vanaf € 42.470,-. De basisprijs geldt voor de Evolution comfort range met 60 kWh-batterij. De prijzen van de long range met 87 kWh-batterij, die leverbaar is vanaf de uitvoering Techno, beginnen bij € 47.970,-. De levering van de Scenic E-Tech electric start in het voorjaar van 2024.