Laadoplossing van Renault heet Plug-inn

De laadactiviteiten, die voorheen werden aangeboden onder Mobilize Beyond Automotive, zijn nu volledig geïntegreerd in de commerciële activiteiten van Renault Group. Dit versterkt volgens Renault de strategische samenhang, verhoogt de operationele efficiëntie en zorgt voor meer duidelijkheid voor klanten.

Eerste stap in april

Het Mobilize fast chargeâ€'netwerk gaat vanaf april verder onder de naam Plug Inn fast charge, met een ongewijzigde ambitie: het bieden van de beste snelladers in Frankrijk. Dit netwerk, gelanceerd in 2023, vormt een strategische infrastructuur met laders tot 320 kW, waarmee compatibele voertuigen in circa 15 minuten tot 400 km rijbereik kunnen bijladen.

Tegen het einde van 2026 is het doel om 93 stations te realiseren, waarmee de dekking van het netwerk duurzaam wordt versterkt. De Plug Inn fast chargeâ€'stations zijn voornamelijk gevestigd bij Renault dealers, nabij belangrijke verkeersassen. Dit garandeert goede toegankelijkheid, sterke lokale verankering en hoge zichtbaarheid. De stations zijn toegankelijk voor alle merken elektrische voertuigen.

Ze zijn ontworpen om de eenvoudigste, meest betrouwbare laadservice te bieden, zowel voor dagelijks gebruik als voor langeafstandsreizen: een betrouwbaarheid van meer dan 99%, 24/7â€'onderhoud, Plug & Chargeâ€'compatibiliteit, lounges op geselecteerde locaties (veilig, 24/7 toegankelijk, met wifi, sanitaire voorzieningen, koffie, werkplekken en ontspanningsruimtes), evenals transparante en aantrekkelijke tarieven voor klanten van Renault Group (tarief bedraagt €0,39/kWh voor het INTENSEâ€'aanbod (Abonnement zonder verplichtingen voor €4,99 per maand - voor Renault en Alpine. Voordelig laadtarief ook van toepassing bij IONITY-laadstations) en €0,46/kWh voor het BASICâ€'aanbod (zonder abonnement). Het BASIC-aanbod is van toepassing voor alle klanten van Renault, Alpine en Dacia de Charge Pass bij de aflevering van hun nieuwe of gebruikte auto hebben ontvangen).