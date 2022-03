Vijf EuroNCAP sterren Voor Renault Megane E-Tech

2 maart 2022 | De Renault Megane E-Tech electric heeft vijf sterren behaald bij de veiligheidstests van Euro NCAP volgens het nieuwste 2022-testprotocol. Dankzij de beschermde structuur en de aanwezigheid van zeven airbags behaalde de Renault Megane E-Tech electric een score van 85% voor de bescherming van volwassen inzittenden en 88% voor de bescherming van kinderen. Voor de bescherming van kwetsbare weggebruikers scoorde het volledig elektrische model 65%, terwijl de actieve rijhulpsystemen een score van 79% kregen toebedeeld.

Behalve de onderdelen die door Euro NCAP zijn getest en beoordeeld biedt de Megane E-Tech electric ook een Fireman Access. Deze innovatie is ontstaan door de ruim tien jaar lange samenwerking tussen Renault Group en de Franse brandweer en is ontwikkeld om meer veiligheid te bieden.

De Renault Megane E-Tech electric is voorzien van een QR-code op de voorruit. Door die te scannen kunnen hulpverleners bij een ongeval zien dat het een elektrische auto betreft. Ze krijgen tegelijk toegang tot informatie over de bouwwijze van de auto, zoals de plaatsing van de airbags, de batterij en de hoogspanningskabels, zodat zij weten hoe de auto op een veilige manier kan worden opengeknipt wanneer nodig. Hiermee kan tot wel 15 minuten worden bespaard op de tijd die nodig is om een mogelijk verkeerslachtoffer uit het voertuig te halen.

De Fireman Access en de QR-code zijn slechts enkele veiligheidsvoorzieningen die Renault toepast om klanten veiligheid te bieden. Het waarborgen van de algehele veiligheid van klanten op de weg én werknemers op de werkvloer behoort tot de drie pijlers van de maatschappelijke, duurzame ontwikkeling (MVO) van Renault Group als onderdeel van de Renaulution-strategie.

