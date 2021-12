Renault Megane

Renault maakt prijzen bekend van Megane E-Tech

16 december 2021 | Renault maakt de prijzen bekend van de Megane E-TECH. De nieuwkomer in het EV-segment wordt geleverd met keuze uit twee batterijpakketten, waarbij de versie met 60 kWh-batterij per direct is te bestellen bij de Renault dealer. De orderboeken van de Megane E-Tech electric met 40 kWh-batterij openen in een later stadium.

