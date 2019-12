Renault Megane

Renault Megane R.S. Trophy-R komt naar Nederland

9 december 2019 | Renault introduceert de nieuwe M├ęgane R.S. Trophy-R in Nederland. Het meest prestatiegerichte productiemodel van Renault tot nu toe wordt in een gelimiteerde oplage van 500 genummerde exemplaren gebouwd en is leverbaar voor de consumentenprijs van 76.490 euro. Er zijn enkele exemplaren beschikbaar voor de Nederlandse markt.

Nieuwe vloermatten voor de Megane?

Dat kan! Vanaf € 35,-