Renault maakt prijzen vernieuwde Megane bekend

6 juli 2020 | Renault maakt de prijzen bekend van de Megane voor modeljaar 2020. Direct vanaf de introductie zijn verschillende varianten beschikbaar die niet alleen particulieren, maar vooral ook zakelijke klanten moeten aanspreken. Het aanbod bestaat uit zes uitrustingsniveaus, waaronder twee onder het nieuwe Business-label. Bovendien is de nieuwe Megane nu ook leverbaar met plug-in hybride-aandrijving.

De Business-uitvoeringen zijn gunstig geprijsde versies met een zo laag mogelijke fiscale waarde. Die zijn bedoeld voor wie een Megane zowel zakelijk als privé gebruikt en bijtelling moet betalen. De prijzen van de nieuwe Business-uitvoeringen (Business ZEN en Business Edition One) voor zakelijk rijders beginnen bij € 23.490,- voor de Megane Hatchback TCe 115 GPF Business ZEN. De netto bijtelling begint bij € 154,69. Voor de Megane Estate E-TECH Plug-in Hybrid 160 Business Zen (29 gram CO2/km) begint de netto bijtelling bij € 206,04.

De Renault Megane E-TECH Plug-in Hybrid 160 is nieuw in het aanbod van geëlektrificeerde modellen van Renault. De aandrijflijn met een systeemvermogen van 118 kW (160 pk) bestaat uit een nieuwe generatie 1,6-liter benzinemotor, twee elektromotoren en een multi-mode transmissie zonder koppeling. Beide elektromotoren worden gevoed door een 9,8 kWh-batterij (400 volt) waarmee in stedelijk gebied een 100% elektrische actieradius tot 65 km mogelijk is (WLTP City). In de gecombineerde WLTP-cyclus bedraagt het elektrische bereik 50 km. De Megane E-TECH Plug-in Hybrid 160 is in eerste instantie leverbaar als Estate voor prijzen vanaf € 30.990,-.

Renault heeft het interieur van de Megane vernieuwd en het een modernere aanblik gegeven door onder andere een nieuw 10,2 inch TFT-cluster in het dashboard te plaatsen. Via de centrale 9,3 inch touchscreen kunnen alle mogelijkheden van het Renault EASY LINK-multimediasysteem beter benut worden.

Verder is de vernieuwde Megane uitgerust met nieuwe rijassistentiesystemen, waaronder de Highway & Traffic Jam Companion, die een eerste stap naar autonoom rijden vertegenwoordigt. De nieuwe Pure Vision LED koplampen staan garant voor een nog beter zicht en comfort in de duisternis. Deze verlichting benadrukt bovendien het design en dynamische lijnen van de Renault Megane.

De vernieuwde Renault Megane en Megane Estate E-TECH Plug-in Hybrid 160 zijn vanaf aankomend weekend te bestellen en staan vanaf september 2020 bij de Renault dealer.

