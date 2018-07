Renault introduceert nieuwe Megane RS Trophy

19 juli 2018 | Renault introduceert de nieuwe Megane R.S. Trophy. Het nieuwe lid van de Trophy familie is voorzien van een 1,8-liter turbomotor met een toegenomen vermogen van 300 pk, 220 kW en 420 Nm. De verbeterde prestaties zijn vooral te danken aan de toepassing van vertrouwde technieken zoals de turbocompressor en het uitlaatsysteem. De motor is te combineren met een handbediende zesbak of automatische EDC-transmissie met dubbele koppeling. De Renault M├ęgane R.S. Trophy is eind 2018 leverbaar. Prijzen worden later bekend gemaakt.

Behalve de nieuwste innovaties van Renault Sport op het gebied van chassis en wielophanging, inclusief 4CONTROL vierwielbesturing en schokdempers met hydraulische compressiestops, is de nieuwe Mégane R.S. Trophy ook standaard uitgerust met het Cup-chassis met stijvere dempers en een nieuw Torsen mechanisch limited-slip differentieel. Dat geldt ook voor de gietijzer-aluminium remschijven op de vooras, specifieke 19-inch wielen en high-performance Bridgestone banden die optioneel kunnen worden gecombineerd met nieuwe, exclusieve en nog lichtere wielen.

Voor optimaal gevoel kan de nieuwe Mégane R.S. Trophy worden uitgerust met de nieuwste generatie Recaro-voorstoelen met Alcantara bekleding. Ondanks dat de Trophy voldoet aan de behoeften van liefhebbers die op zoek zijn naar exclusiviteit, is de Trophy uitermate geschikt voor dagelijks gebruik en voorzien van alle voorzieningen van de Mégane R.S., waaronder:

De mogelijkheid om verschillende rijmodi te selecteren via het Multi-Sense systeem.

De uitzonderlijke prestaties van het verlichtingssysteem R.S. Vision.

Het telemetriesysteem R.S. Monitor.

Voor de ontwikkeling van de 1,8-liter benzinemotor met directe brandstofinjectie en turbotechnologie werd alle expertise van de alliantiepartners Renault en Nissan samengebracht. Dankzij het toegenomen vermogen ten opzichte van de reguliere Mégane R.S. is de nieuwe Trophy het eerste R.S. model dat de (220 kW) 300 pk-grens bereikt. De trekkracht is eveneens toegenomen, tot maximaal 420 Nm (+20 Nm) voor de versie met EDC-transmissie. In combinatie met de handbediende versnellingsbak bedraagt het maximumkoppel 400 Nm. De geoptimaliseerde motor voldoet aan de emissienorm die per september 2018 van kracht is.

Om de aanzienlijk toegenomen tegendruk van de uitlaat te compenseren, die ontstaan is door de toepassing van een partikelfilter, moest de efficiency van de turbocompressor flink worden verhoogd. Hiervoor werd techniek rechtstreeks uit de Formule 1 toegepast. De turbine, die bijna 200.000 t/min draait, is gemonteerd op een keramisch kogellager-systeem dat lichter, harder én minder wrijving biedt dan staal. De wrijving is drie keer minder dan bij een traditionele kogellagers met een oliefilm en resulteert bovendien in een snellere responstijd van de turbo.

Behalve de turbo hebben de engineers zich ook geconcentreerd op het nieuwe uitlaatsysteem van de Renault Mégane R.S. Trophy. De einddemper is voorzien van een mechanische klep waarmee het uitlaatgeluid kan worden aangepast. Ook dit is een primeur voor een Renault R.S. model. De positie van de uitlaatklep wordt gepaald door de gekozen rijmodus. Als de klep gesloten is, worden de uitlaatgassen geleid via een deel dat ontworpen is om lage frequenties weg te filteren die kloppende geluiden en middelhoge frequenties veroorzaken. Het geproduceerde geluid heeft een sportief karakter, maar niet overheersend en prettig bij dagelijks gebruik. Als de klep geopend is, stromen de uitlaatgassen langs een directere weg, is er geen weerstand en is het potentieel van de motor duidelijk hoorbaar.

Evenals de reguliere Mégane R.S. is de Trophy leverbaar met keuze uit twee transmissies: een handbediende zesbak of automatische EDC-transmissie met dubbele koppeling en schakelflippers aan het stuurwiel. De afstelling van de EDC-transmissie maakt een verhoogd koppel tot 420 Nm mogelijk.

De nieuwe Renault Mégane R.S. Trophy is uitgerust met alle geavanceerde technieken en voorzieningen van de Mégane R.S., te beginnen met 4CONTROL vierwielbesturing. Dit systeem biedt optimale wendbaarheid in korte bochten en indrukwekkende stabiliteit in lange bochten. Bij lage snelheden draaien de achterwielen in tegengestelde richting, wat resulteert in een directere stuurrespons. Op hoge snelheden sturen de voor- en achterwielen dezelfde kant op. Dit zorgt voor een hogere stabiliteit in bochten en een zowel ontspannen als sportieve rijervaring.

Het sportieve rijgedrag van de Mégane R.S. wordt verder bepaald door het standaard aanwezige Cup-chassis. De verschillen ten opzichte van het Sport-chassis zijn:

Een Torsen mechanisch limited-slip differentieel waarbij de nieuwe kalibratie de nauwkeurigheid bij het insturen verbetert en de tractie bij accelereren uit een bocht optimaliseert.

25% stijvere dempers en 30% stijvere veren.

10% stijvere anti-rollbar.

De remschijven op de vooras zijn vervaardigd uit een gietijzer-aluminium legering. Deze zijn niet alleen 1,8 kg per stuk lichter, maar koelen ook beter bij intensief (circuit)gebruik. Dat optimaliseert het uithoudingsvermogen van de remmen. Andere opvallend kenmerk van het Cup-chassis zijn de rode Brembo-remklauwen.

De nieuwe Mégane R.S. Trophy is direct herkenbaar aan de specifieke 19-inch 'Jerez' wielen met Bridgestone Potenza S001 banden (standaard). Vanaf 2019 worden 19-inch 'Fuji Light' wielen aan het aanbod toegevoegd. Deze zijn 2,0 kg per stuk lichter en komen met Bridgestone Potenza S007 banden. Deze zijn specifiek ontwikkeld voor Renault Sport en staan bij de Mégane R.S. Trophy garant voor een nog snellere stuurrespons, meer grip in bochten en minder slijtage bij een sportieve rijstijl.

De nieuwe Renault Mégane R.S. valt op door een nog expressiever en sportiever design, vooral in de kenmerkende 'Trophy-kleur' Jaune Sirius. Dankzij de levendige afwerking en unieke reflecterende effecten benadrukt deze carrosseriekleur het elegante profiel van de auto. Behalve deze gele exterieurlak is de Mégane R.S. Trophy leverbaar met keuze uit alle carrosseriekleuren van de Mégane R.S.

De structuur van de stoel is herzien om bestuurders een nog sportiever gevoel te geven, terwijl een hoog niveau van veiligheid wordt gehandhaafd. Samen met de toegenomen hoogteverstelling is een tot 20 mm lagere zitpositie mogelijk voor een nog sportievere rijervaring. Verder zijn de verstevigde rugleuning en geïntegreerde hoofdsteun aangepast om de zitpositie beter te kunnen aanpassen, vooral dankzij de draaiknop waarmee de rugleuning nauwkeuriger is te verstellen. De Recaro-stoelen integreren naadloos met de sportieve ambiance in het interieur van de Mégane R.S. Trophy en zijn voorzien van Alcantara bekleding. Ze zijn slijtvast, reageren nauwelijks op temperatuurwisselingen en bieden optimale zijdelingse steun. Tegelijkertijd is deze bekleding twee keer lichter dan leder en sluiten de unieke eigenschappen perfect aan op de wensen van autosportliefhebbers.