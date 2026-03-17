Renault Megane Electric
Renault Megane nu als Business Edition
17 maart 2026 - Renault breidt het aanbod van de Megane E-Tech electric in Nederland uit met de Business Edition. Deze speciaal geprijsde uitvoering is standaard rijk uitgerust en biedt een alternatief totaalpakket voor zowel zakelijke als particuliere klanten.
De Business Edition, die standaard is voorzien van de 160 kW (220 pk) sterke elektromotor en het 60 kWh batterijpakket, benadrukt het dynamische karakter van de Megane E-Tech electric. De actieradius bedraagt tot 464 km (WLTP), mede dankzij de standaard aanwezige warmtepomp en preconditionering van de batterij. Ook is de Megane E-Tech electric Business Edition uitgerust met One Pedal. Hiermee kan de bestuurder zowel versnellen als afremmen en volledig tot stilstand komen met alleen het stroompedaal.
Verder is de Megane E-Tech electric Business Edition standaard voorzien van:
- 20 inch lichtmetalen wielen 'Enos'
- Two-tone metallic lak met zwart dak
- openR Link infotainment met Google services
- adaptive cruise control
- achteruitrijcamera
- privacy glass achter
De Megane E-Tech electric business edition is nu tijdelijk te bestellen vanaf €32.990 met vijf jaar garantie en een lage bijtelling vanaf €172 per maand.