Renault maakt vanafprijs vernieuwde Megane bekend

De vernieuwde Renault Megane E-Tech electric is verkrijgbaar in de uitvoeringen Business Techno, Techno en Esprit Alpine. Alle varianten maken gebruik van de nieuwe LFP-batterij met een capaciteit van 67 kWh. Daarmee bedraagt de actieradius tot 500 kilometer volgens de WLTP-testcyclus. De Techno Business-uitvoering heeft een vanafprijs van € 35.990,-.

De uitvoering Techno onderscheidt zich door zijn dynamische uitstraling met carrosseriekleurige accenten aan de voorzijde en nieuwe lichtmetalen 19-inch wielen. Optioneel zijn lichtmetalen 20-inch wielen leverbaar. Als topversie biedt de Esprit Alpine een zeer exclusieve uitvoering met specifieke lichtmetalen 20-inch wielen en onderscheidende Esprit Alpine details.

De Megane E-Tech electric is leverbaar in zeven carrosseriekleuren, waaronder de nieuwe kleur bleu satin. Het dak uitgevoerd in de kleur gris schiste (grijs metallic) of zwart is een optie.

Interieur

In de Techno-uitvoering is het dashboard afgewerkt in TEP, wat de kwaliteitsbeleving versterkt. Optioneel zijn elektrisch verstelbare stoelen verkrijgbaar in lichtgrijs of titaniumzwart TEP. Deze worden gecombineerd met specifieke decoratieve afwerkingen in houtlook of grijs dessin.

De uitvoering Esprit Alpine heeft een vernieuwde interieurafwerking met deurpanelen waarvan de bekleding in kleur verloopt van donkergrijs naar blauw.

Nieuwe batterij

Renault rust de nieuwe Renault Megane E-Tech electric uit met een synchroonmotor met gewikkelde rotor zonder zeldzame aardmetalen. Deze elektromotoren komen uit de fabriek in Cléon en leveren 160 kW (220 pk) vermogen en 300 Nm trekkracht. De motor in de nieuwe Renault Megane E-Tech electric is gekoppeld aan een nieuw ontwikkelde batterij met een capaciteit van 67 kWh. Daarmee bedraagt de actieradius tot 500 kilometer volgens de WLTP-testcyclus.

Het maximale DC-laadvermogen bedraagt 165 kW, een verbetering van 35 kW. Hierdoor kan de batterij in circa 24 minuten van 15% naar 80% worden geladen, een tijdwinst van 25%.