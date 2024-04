Renault vernieuwt Captur voor modeljaar 2024

Het bovenste deel van de grille creëert een spel van licht met zijn vormen in reliëf en het contrast tussen de donkere glanzende achtergrond en transparante inzetten. Dit zorgt voor gevarieerde reflecties, als een golf die zich vanuit de diamant in het midden over de grille verspreidt naar de koplampen en de bumper, met zijn kleine parallellogrammen in reliëf. Dit betoverende visuele effect ontstaat door het zorgvuldige ontwerpproces met licht, materie en textuur.

Voor motorkoeling is de voorzijde voorzien van horizontale luchtinlaten, een boven de aerodynamische splitter en een in de bumper. Twee luchtinlaten aan weerszijden van de voorzijde, naast de dagrijverlichting, dragen bij aan de aerodynamica en de koeling van de voorremmen.

De nieuwe koplampen zijn op alle uitrustingsniveaus standaard voorzien van Full LED-technologie. Net als bij de nieuwe Renault Clio hebben de LED-dagrijlichten een halve diamantvorm, die is geïnspireerd op het merklogo. De koplampen komen tot leven in een nieuwe welkomstsequentie zodra de bestuurder de portieren op afstand ontgrendelt, wat een vriendelijk, modern effect geeft.

De achterlichtunits zijn nu transparant, waardoor de binnenkant ervan zichtbaar is. Gecombineerd met het nieuwe logo en de nieuw ontworpen diffuser geeft deze functie de achterzijde een modernere uitstraling met een hogere visuele kwaliteit.

Drie opties afhankelijk van de uitvoering

De uitvoering Evolution is voorzien van 17-inch Flexwheel-wielversieringen (lichtmetalen 17-inchwielen beschikbaar als optie) met afwerkingsdetails in matzwart op het onderste deel van de carrosserie en langs de taillelijn, en zwarte skidplates voor en achter.

Het hogere uitrustingsniveau, Techno, is voorzien van nieuw ontworpen lichtmetalen 18-inchwielen en een High Gloss Black-afwerking van het onderste deel van de carrosserie en langs de taillelijn. De nieuwe uitvoering esprit Alpine is direct herkenbaar met zijn ice black-logo's, noir grand brilliant-hoogglanszwarte omlijstingen van de ruiten, 19-inch wielen van specifiek ontwerp en formaat, aerodynamische splitter en skidplates voor en achter in gris schiste mat-afwerking.

Tweekleurige carrosserie met nieuwe kleuren

Zes carrosseriekleuren zijn beschikbaar: blanc nacré, gris cassiopée, noir étoilé, gris rafale, bleu iron en rouge flamme. Een optionele two-tone carrosserie is er met keuze uit de kleuren gris highland, noir étoilé en grège perle voor het dak en de buitenspiegels. Laatstgenoemde kleur is een nieuwe champagnekleur, die overigens niet beschikbaar is voor de esprit Alpine.

Interieur

Het interieur krijgt een modernere uitstraling met het OpenR Link-multimediasysteem en nieuwe dashboardschermen (tot 10,25 inch). De nieuwe Renault Captur is uitgerust met het OpenR Link-multimediasysteem met geïntegreerde Google-functies (afhankelijk van de uitvoering). Het bevat toonaangevende technologie dankzij Android Automotive 12.

In het midden van de hoofdconsole laat het nieuwe, verticale 10,4-inch touchscreen (960 x 1.280 pixels) gebruikers profiteren van interactieve content, samen met een scala aan diensten. Behalve volledig aanpasbaar is de interface ook compatibel met Android Auto en Apple CarPlay voor (draadloze) smartphoneconnectiviteit. Google-diensten zoals Google Maps, Google Assistant en meer dan vijftig (afhankelijk van land) Google Play-apps zijn toegankelijk met een vingerafdruk, net zoals op een smartphone.

Nieuwe bekleding

De grijze en heidegrijze stof in de evolution-uitvoering krijgt gele topstiksels in de techno-uitvoering, met een Renault-diamantpatroon op de binnenzijde van de zijwangen van de voorstoelen. De nieuwe esprit Alpine-uitvoering heeft een stof met generfde structuur op de stoelen en deurpanelen en een blauwgrijze inzet op het dashboard.

Het interieur maakt ook vele knipogen naar het merk Alpine, symbool van sportieve elegantie op zijn Frans, met de nationale vlag aan de zijkant van de stoel, veiligheidsgordels met blauwe topstiksels, aluminium sportpedalen, gemerkte instaplijsten en een speciaal stuurwiel.

Geen leder en chroom

Behalve dat Renault het gebruik van chroom beperkt, vervangt het merk ook het leder door bekleding met een generfde structuur. Dit bevestigt het streven van Renault om tegen 2025 geen materialen van dierlijke oorsprong meer toe te passen.

In de nieuwe Captur bestaat alle bekleding uit gerecyclede stoffen die zijn geselecteerd vanwege hun kleine ecologische voetafdruk, zonder dat dat ten koste gaat van de waargenomen kwaliteit, het gevoel of het comfort. De bekleding in de esprit Alpine bevat meer dan 26% gerecyclede en recyclebare stoffen dankzij het gebruik van bio-gebaseerde materialen, zoals de generfde bekledingsmaterialen en hennep.

Uitrusting

Voor luisterplezier is, afhankelijk van de uitvoering, een audiosysteem van Harman Kardon beschikbaar met negen luidsprekers (twee tweeters en twee woofers voorin en achterin en een subwoofer in de bagageruimte). Het systeem biedt vijf programma's die speciaal voor Renault zijn gecreëerd door Jean-Michel Jarre: Studio, Podcast, Concert, Immersion en Club.

Het interieur wordt verlicht door een glazen zonnedak, een optie vanaf de techno-uitvoering. Voor digitaal entertainment in de auto hebben de voorpassagiers standaard toegang tot twee USB-C-poorten en een 12-voltaansluiting (ook in de bagageruimte). Afhankelijk van de uitvoering zijn twee extra USB-C-poorten beschikbaar achter de centrale armsteun achterin, samen met een inductielader in de middenconsole. Deze laatste functie is standaard in de techno en esprit Alpine.

Geluidsignatuur door Jean-Michel Jarre

Bij het betreden van het interieur van de Renault Captur is een van de twee nieuwe welkomstgeluidssequenties te horen, waarvan er één specifiek is voor de esprit Alpine. Jean-Michel Jarre, de internationaal gerenommeerde Franse artiest, componist en auteur, werkte mee aan het ontwerp van deze sequenties, evenals aan het nieuwe VSP (Vehicle Sound for Pedestrians). De VSP, alleen beschikbaar voor de Captur E-Tech full hybrid, is een waarschuwingsgeluid voor voetgangers bij lage snelheid (tot 30 km/u). Jean-Michel Jarre was ook betrokken bij de ontwikkeling van de twee beschikbare audiosystemen: Arkamys Auditorium (standaard) en Harman Kardon (optioneel).

Motoren

De vernieuwde Renault Captur is beschikbaar met keuze uit vier reeds bestaande motorvarianten:

1.0 TCe 90 driecilinder turbomotor met 66 kW (90 pk), 160 Nm koppel en een handgeschakelde zesversnellingsbak. Brandstofverbruik: 5,8 - 5,9 l/100 km.

1.3 TCe 160 viercilinder turbomotor met 12V mild-hybridetechniek, 118 kW (160 pk), 270 Nm koppel en automatische EDC-transmissie. Brandstofverbruik: 5,8 - 5,9 l/100 km.

1.0 TCe 100 driecilinder turbomotor met 74 kW (100 pk), 160 Nm koppel (170 Nm met LPG) en een handgeschakelde zesversnellingsbak. Brandstofverbruik: 6,0 - 6,1 l/100 km (benzine) en 7,7 - 7,9 l/100 km (LPG).

1,6-liter viercilinder met intelligente 'dog clutch'-versnellingsbak, 107 kW (145 pk) en 205 Nm koppel. Brandstofverbruik: 4,7 - 4,9 l/100 km.

Verbeterde rijdynamiek en nieuwe banden

De nieuwe Renault Captur is uitgerust met een MacPherson-voorwielophanging en een semi-starre achteras. Voor een dynamischer rijgedrag hebben de ingenieurs de geometrie van de ophanging en de kracht-snelheidskarakteristieken van de schokdempers herzien, evenals de kalibratie van de stuurbekrachtiging. De mild hybrid 160 EDC en E-Tech full hybrid 145 kregen geheel nieuwe schokdempers.

De Captur esprit Alpine wordt geleverd met speciale wielen en geheel nieuwe 19-inch banden (Michelin 225/45 R19), die voor het eerst beschikbaar zijn op de Captur.

Veiligheid

Het model biedt 28 rijhulpsystemen (ADAS) van de nieuwste generatie, onderverdeeld in drie categorieën: veiligheid, rijden en parkeren. De Safety Coach biedt gepersonaliseerd advies voor verantwoordelijker rijden.

Active Driver Assist is beschikbaar via het navigatiesysteem en het Advanced Driving Assist-pakket voor de uitvoeringen techno en esprit Alpine. Met deze functie is de bestaande snelweg- en file-assistent van Renault nu contextbewust, wat het toepassingsgebied uitbreidt naar buiten de snelwegen. Het doel is om bestuurders te helpen effectief om te gaan met situaties die zich voordoen op elk type weg. Dit is een autonome rijfunctie op level 2, die adaptieve cruisecontrol combineert met Stop & Go, rijstrookassistentie, geo-locatiegegevens en specifieke kaarten, zodat de auto zich kan aanpassen aan de weg waarop hij rijdt.

Verkeersbordherkenning met snelheidswaarschuwing is onderdeel van Active Driver Assist en kan ook op zichzelf worden gebruikt. Deze functie toont de toegestane snelheidslimiet op het instrumentenpaneel en op het navigatiescherm. Als de snelheid van de auto hoger is dan de aangegeven snelheid, geeft het systeem een visuele waarschuwing. Een knop op het stuurwiel activeert de snelheidsbegrenzer of de (intelligente adaptieve) cruisecontrol om automatisch (of niet) aan te passen aan de wettelijke snelheidslimiet, afhankelijk van de volgafstand.

Het optionele Driving and Safety-pakket omvat Blind Spot Warning (BSW), Rear Cross Traffic Alert (RCTA), Occupant Safe Exit Alert (OSE) en Active Driver Assist (ADAS alleen beschikbaar in combinatie met automatische transmissie).

Een nieuwe knop links van het stuur, My Safety Switch, laat de bestuurder de voorkeursinstellingen van niet minder dan vijf ADAS tegelijkertijd activeren of deactiveren, met een druk op de knop. Deze aangepaste instellingen op het multimediascherm geven weer of de functie moet worden geactiveerd, op welk niveau, of geluidswaarschuwingen moeten worden toegestaan, enzovoort.