Renault prijst Captur E-Tech 140

23 april 2021 | Renault maakt de prijzen bekend van de nieuwe CAPTUR E-TECH Hybrid 140. Deze hybrideversie wordt aangeboden naast de bestaande CAPTUR E-TECH Plug-in Hybrid 160. Ook nieuw in het aanbod van de Renault CAPTUR is de R.S. Line met een extra opvallende uitstraling en op autosport geïnspireerde technologie. De Renault CAPTUR E-TECH Hybrid 140 en R.S. Line zijn per direct te bestellen en vanaf juli 2021 te bezichtigen bij de Renault dealer.

