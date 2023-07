Renault vereenvoudigt aanbod Arkana

Het gamma van de nieuwe Renault Arkana begint bij de Evolution-uitvoering, die een vanafprijs heeft van € 34.460,- . Deze versie is standaard voorzien van navigatie via het Renault EASY LINK-multimediasysteem. Dit systeem werkt draadloos samen met de smartphone via Android Auto en Apple CarPlay. Centraal op het dashboard is het 7-inch digitale scherm: onveranderd in grootte, maar deze verbeterde versie benut zijn schermoppervlak beter zodat de bestuurder makkelijker rij-informatie kan aflezen.

Techno

De Techno-uitvoering is er vanaf € 36.060,-. Deze versie is herkenbaar aan zijn extra sportieve bumper, voorzien van aerodynamische lamellen in de carrosseriekleur. Ook biedt de Techno-uitvoering de 18-inch wielen van de populaire R.S. line- en E-Tech engineered-versies. Het logo en de merkletters op de achterzijde zijn uitgevoerd in Chrome Satin.

Esprit Alpine

Als topuitvoering levert Renault de Arkana als esprit Alpine-uitvoering, die bij € 39.060,- begint. Bij deze versie is de F1 blade in de voorbumper afgewerkt in de kleur Gris Schiste Satin. Ook het merklogo krijgt die onderscheidende grijze tint, samen met een contrasterende omlijning in de kleur Noir Brillant Profond. De esprit Alpine-uitvoering staat op nieuwe 19-inch velgen met een opengewerkt design die deze nieuwe Arkana een statige en sportieve statuur geven.

Binnenin zijn de stoelen vervaardigd uit een duurzame mix van ECO TEP en suède. Het aandeel suède is daarin toegenomen vergeleken met de R.S. line- en E-Tech engineered-versies. De esprit Alpine-uitvoering onderscheidt zich verder met stoelen met horizontale blauwe stiksels, het merklogo van Alpine op de rugleuning en veiligheidsgordels met twee blauwe strepen. In de deurpanelen en op het stuur zijn blauw-wit-rode stiksels toegepast, terwijl het dashboard dankzij een leisteen-effect afwerking een ingetogen en tegelijk elegante indruk maakt.