Renault Arkana

5 EuroNCAP sterren voor Renault Arkana

3 maart 2021 | De Renault Arkana heeft de maximale score van 5 sterren behaald in een crashtest van EuroNCAP. De nieuwe Renault ARKANA wordt in het tweede deel van 2021 in Nederland geïntroduceerd. Prijzen zijn nog niet bekend.

