23 september 2020 | De Renault Arkana komt naar Europa. Deze hybride SUV CoupƩ is voorzien van de nieuwste technologieƫn en wordt ook verkrijgbaar als nieuwe R.S. Line-uitvoering met een extra sportief en dynamisch karakter.

De ARKANA combineert een elegante vloeiende vormgeving met een robuust karakter en slaat een nieuwe weg in op de Europese markt voor SUV modellen van Renault. Het nieuwe model is een aanvulling op het aanbod compacte gezinsauto's van Renault (MEGANE, KADJAR en SCENIC) en is onderdeel van het snel groeiende SUV-segment in Europa.

Het interieur van de ARKANA is speciaal op gezinnen afgestemd, zowel op het gebied van interieurruimte als dat van de bagageruimte. De ARKANA is ook uitgerust met een van de grootste displays in zijn segment, opgebouwd uit twee schermen.

De Renault Arkana komt naar Nederland alleen met de E-TECH Hybrid 140 pk (103 kW) aandrijflijn, reguliere benzineversies komen niet naar Nederland. De E-TECH Hybrid-techniek is al bekend van de CLIO, de CAPTUR en de MEGANE. Het is een innovatie van Renault waarvoor al meer dan 150 patenten zijn verleend en die is gebaseerd op de kennis van Groupe Renault van elektrische auto's en de ervaringen uit de Formule 1.

De nieuwe Renault ARKANA wordt in het tweede deel van 2021 in Nederland geïntroduceerd.

Renault onthult Arkana

29 augustus 2018

Renault kondigt ARKANA aan

22 augustus 2018