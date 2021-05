Renault Arkana

Renault prijst Arkana

29 april 2021 | Renault maakt de prijzen bekend van de nieuwe ARKANA. De nieuwe hybride SUV onderscheidt zich met zijn vloeiende vormgeving en biedt een reeks comfort- en veiligheidssystemen. Tevens is de Renault ARKANA standaard voorzien van de E-TECH Hybrid 145 aandrijflijn. De nieuwe ARKANA is vanaf 3 mei te bestellen en staat vanaf medio juli 2021 bij de Renault dealer in de showroom. De prijzen beginnen bij 32.390 euro.

Info Deel Forum