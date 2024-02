Porsche vernieuwt Taycan voor modeljaar 2024

De vernieuwde modellen accelereren sneller dan hun voorgangers al deden. Zo bereiken de Taycan en Taycan Turbo S sedans de 100 km/u nu in respectievelijk 4,8 en 2,4 seconden, 0,6 en 0,4 seconde sneller dan hun voorgangers. De verbeterde acceleratiecijfers zijn mede terug te voeren op hogere vermogens. De reguliere Taycan levert bijvoorbeeld 60 kW meer dan voorheen; in de Taycan Turbo S met Launch Control is dat 140 kW extra. Dit verhoogt het totale overboostvermogen met Launch Control van het topmodel tot 700 kW / 952 pk.

De WLTP-actieradius is afhankelijk van de carrosserievariant en aandrijving toegenomen tot maximaal 678 kilometer (theoretisch), een toename van 175 kilometer of 35 procent. Tijdens lange ritten vraagt de vernieuwde Taycan niet alleen minder laadstops dan zijn voorganger, maar laadt het voertuig ook sneller bij. Bij 800 volt snellaadstations is het bijvoorbeeld mogelijk om onder ideale omstandigheden met maximaal 320 kW te laden, 50 kW meer dan voorheen. Dit betekent dat laadvermogens van meer dan 300 kW tot vijf minuten kunnen worden aangehouden.

Daarnaast zijn hoge laadvermogens sneller te bereiken, ook bij lage temperaturen. Afhankelijk van de omstandigheden kan dit de tijd halveren om van 10 naar 80 procent lading te gaan ten opzichte van de voorgangers. In de eerste generatie Taycan duurde het opladen van 10 tot 80 procent van de batterijcapaciteit 37 minuten bij 15 graden Celsius. Onder dezelfde omstandigheden kost dat bij de nieuwe Taycan nu 18 minuten, ondanks de grotere batterijcapaciteit. De Performance-accu Plus heeft nu een bruto capaciteit van 105 kWh in plaats van 93 kWh.

Taycan Turbo Cross TurismoNieuw actief chassis

Porsche rust alle vernieuwde Taycans nu standaard uit met adaptieve luchtvering. Het nieuwe Porsche Active Ride-onderstel is voor de vierwielaangedreven versies als optie leverbaar. Dit systeem biedt een groter bereik tussen rijcomfort en een dynamisch weggedrag. De ophanging houdt de koets van de Taycan onder alle omstandigheden stabiel, zelfs tijdens dynamische rem-, stuur- en acceleratiemanoeuvres. Als de juiste rijmodus is geactiveerd, gaat de ophanging schommel- en rolneigingen tegen, wat de G-krachten op de inzittenden sterk vermindert.

Efficiency

De verbetering van de prestaties en efficiency is te danken aan een aantal factoren. De aandrijflijn met een nieuwe elektromotor op de achteras levert op alle modellen tot 80 kW meer vermogen. Ook hebben de modellen krachtigere accupakketten, een verbeterd warmtebeheer, een warmtepomp van de nieuwste generatie, verbeteringen aan de recuperatie en verfijningen in de manier waarop het vermogen over de vier wielen wordt verdeeld. De maximale recuperatiecapaciteit bij het afremmen vanaf hoge snelheden is met meer dan 30 procent toegenomen, van 290 naar maximaal 400 kW. Alle varianten krijgen nu standaard aerodynamisch geoptimaliseerde velgen plus banden met een verminderde rolweerstand. Speciaal hiervoor heeft Porsche 21 inch velgen en banden ontwikkeld.

Hoewel de vernieuwde Taycan tot 15 kilo minder weegt, is de standaarduitrusting uitgebreider dan voorheen. Zo zijn zaken als sfeerverlichting, ParkAssist met achteruitrijcamera, verwarmde voorstoelen, Porsche Intelligent Range Manager (PIRM), een warmtepomp met een nieuw koelsysteem, een smartphonehouder voor draadloos opladen, de Drive Mode-schakelaar en Power Steering Plus nu standaard. De basisuitvoeringen hebben nu ook standaard adaptieve luchtvering en aluminium instaplijsten. Daarnaast hebben deze modellen een batterij met een grotere capaciteit, die toch lichter is.

Ontwerp

Met nieuwe stylingdetails aan de voor- en achterkant, onder meer met nieuwe koplampen en achterlichten, hebben de designers van Style Porsche het puristische ontwerp van de Taycan verfijnd. De nieuwe voorschermen en de plattere koplampen benadrukken de breedte van de Taycan extra. De nieuwe koplampen zijn voorzien van hoogwaardige HD-matrixtechnologie en tonen 's nachts het karakteristieke vierpits-ontwerp van het merk.

Het Porsche logo in de achterlichtstrip heeft een driedimensionaal ontwerp met glasachtige uitstraling. Een verlichte versie hiervan is nu voor het eerst beschikbaar, inclusief welkomst-/afscheid-animaties. Met de accentkleur Turbonite onderscheiden de Taycan Turbo en Turbo S zich vanbuiten en vanbinnen van de overige uitvoeringen.

Taycan 4S Sport Turismo

Het instrumentenpaneel, centrale display en optioneel passagiersdisplay hebben een verbeterde gebruikersinterface met extra functies. Een modusschakelaar op het stuur is nu standaard. Voor Taycan-uitvoeringen met het Sport Chronopakket en de Performance-accu Plus is er een speciale push-to-pass-knop op de modusschakelaar. Hiermee is afhankelijk van het model gedurende tien seconden een boost van maximaal 70 kW op te roepen. Met de nieuwe bedieningshendel aan de linkerkant achter het stuur is de bediening van de rijhulpsystemen intuïtiever. Apple CarPlay is nu op een uitgebreidere manier geïntegreerd in de displays en functies van de Taycan. De nieuwe In-Car Video-functie maakt videostreaming mogelijk op het centrale display en het passagiersdisplay.

De vernieuwde Taycan is per direct te bestellen en staat dit voorjaar bij de Nederlandse Porsche Centra. Prijzen van de Taycan starten vanaf € 107.000, de Taycan Sport Turismo vanaf € 108.100 en de Taycan 4 Cross Turismo vanaf € 119.400.