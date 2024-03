Porsche Taycan nu ook als Turbo GT

De Taycan Turbo GT en Taycan Turbo GT met Weissach-pakket zijn uitgerust met een krachtigere pulse-inverter en leveren 580 kW (789 PK). Bij gebruik van de Launch Control wordt het vermogen van de auto tijdelijk verhoogd tot 760 kW (1034 PK) met overboost, en voor een periode van twee seconden kan het vermogen oplopen tot 815 kW (1108 PK).

De Taycan Turbo GT heeft 2,3 seconden nodig voor de sprint van 0 naar 100 km/u en 2,2 seconden in combinatie met het Weissach-pakket. Dat is respectievelijk één of twee tienden van een seconde sneller dan de Taycan Turbo S. Het verschil in acceleratie van stilstand naar 200 km/u is groter: 6,6 seconden voor de Taycan Turbo GT en 6,4 seconden met het Weissach-pakket, wat tot 1,3 seconden sneller is dan de Taycan Turbo S.

De pulse-inverter is het sleutelcomponent voor het aansturen van de elektromotor. In beide Taycan Turbo GT-modellen worden pulse-inverters met een maximale capaciteit van 900 ampère gebruikt op de achteras. Deze leveren meer vermogen en koppel dan de 600 ampère pulse-inverter in de Taycan Turbo S. Het maximumkoppel in beide versies: tot 1340 Newtonmeter. De actieradius bedraagt maximaal 555 kilometer (WLTP).

Lichtgewicht materialen

Dankzij de toepassing van lichtgewicht materialen heeft Porsche het gewicht van de Taycan Turbo GT met maximaal 75 kg verminderd in vergelijking met de Taycan Turbo S. Hier dragen verschillende carbon onderdelen aan bij. De kuipstoelen van CFRP, een bagageruimte die is samengesteld uit lichtere materialen en het weglaten van het elektrische soft-close systeem van de achterklep besparen ook gewicht.

De Taycan Turbo GT is standaard voorzien van het Dynamic pakket. Dit omvat het Porsche Active Ride onderstelsysteem met een afstelling die op de GT is afgestemd. De exclusieve 21 inch Turbo GT-velgen hebben reliëfgefreesde spaken, wat gewicht bespaart en tegelijkertijd de remmen effectief ventileert. Standaard wordt de Taycan Turbo GT geleverd met geoptimaliseerde PCCB-remmen die twee kilo lichter zijn. De remklauwen zijn exclusief gespoten in de kleur Victory Gold.

Aerodynamica en exterieurontwerp

Speciaal voor de Taycan Turbo GT heeft Porsche een voorspoiler met aeroblades ontwikkeld. Het achteraanzicht wordt gedomineerd door een adaptieve spoiler. De 'tear-off edge' van deze spoiler heeft een Gurney flap, die is afgewerkt met een hoogglans carbon- textuur. Matrix LED-koplampen zijn standaard. Zonder meerprijs kunnen op de Taycan Turbo GT ook HD matrix LED-koplampen worden geleverd. De omlijstingen van de zijramen zijn uitgevoerd in hoogglans zwart.

Beide uitvoeringen dragen het gekleurde Porsche-embleem op de voorklep en op de naafkapjes van de lichtmetalen wielen. In totaal zijn er zes exterieurkleuren beschikbaar, waaronder de nieuwe lakkleuren Pale Blue Metallic en Purple Sky Metallic. Deze lakkleuren zijn gedurende een jaar exclusief leverbaar op de Taycan Turbo GT. Paint to Sample-lakken zijn uiteraard ook mogelijk.

Het sportieve microvezeltextiel Race-Tex wordt standaard geleverd met zwarte accenten in leer. De standaarduitrusting omvat lichtgewicht kuipstoelen met een hoogglans carbon-afwerking. Zonder meerprijs kan de nieuwe Taycan ook worden voorzien van Adaptieve Sportstoelen Plus met elektrische 18-voudige verstelling en geheugenpakket. Op de hoofdsteunen voorin is het Turbo GT-logo gestikt. Bovendien bevindt zich onder het bedieningspaneel voor de klimaatregeling een embleem met het modellogo. Een exclusieve interieuruitrusting met contrasterende tinten in Volt Blue of GT Silver is op aanvraag beschikbaar.

Weissach-pakket

Het Weissach-pakket brengt de Taycan Turbo GT naar een hoger niveau van precisie en scherpte en legt extra nadruk op de aerodynamica en een lichtgewicht constructie. De Taycan Turbo GT met Weissach-pakket accelereert in 2,2 seconden van 0 naar 100 km/u, waarmee deze tweezitter een tiende van een seconde sneller is dan de even krachtige Taycan Turbo GT. De topsnelheid bedraagt 305 in plaats van 290 km/u. Porsche heeft de aerodynamica van de Taycan Turbo GT met Weissach-pakket verbeterd, onder meer dankzij specifieke elementen in de bodem van de auto en een vernieuwde voorspoiler. Deze versie heeft een vaste achterspoiler met een carbon-afwerking die zorgt voor een neerwaartse druk van maximaal 220 kg.

Door zaken die men op het circuit niet nodig heeft weg te laten, weegt de Taycan Turbo GT met Weissach-pakket ongeveer 70 kg minder dan de versie zonder het pakket. De achterbank is vervangen door op maat gemaakte lichtgewicht bekleding van carbon en er is een opbergvak toegevoegd achter de zittingen voor de bestuurder en voorpassagier. De analoge klok van het Sport Chrono-pakket, die normaal gesproken op het instrumentenpaneel aanwezig is, is ook weggelaten, net als de matten. Daarnaast heeft de Taycan Turbo GT met Weissach-pakket minder isolatiemateriaal en maar één laadpoortklep aan de rechterzijde, handbediend in plaats van elektrisch. Speciaal geluid- en warmtewerend glas en een Sound Package Plus zonder achterspeakers besparen eveneens gewicht. Het GT-interieurpakket met zwart Race-Tex is standaard uitrusting.

Nordschleife en Laguna Seca

De Taycan Turbo GT met Weissach-pakket is nog niet op de markt, maar nu al is het een recordhouder door op Laguna Seca de titel van snelste elektrische serieproductieauto te veroveren. Met een tijd van 1:27,87 minuut reed Porsche-testrijder Lars Kern een snellere ronde dan elke andere bestuurder ooit heeft gedaan met een straatlegale elektrische auto. Niet lang daarvoor zette een pre-productieversie van ditzelfde nieuwe model al een nieuw klasserecord neer op de Nürburgring-Nordschleife. Ook toen zat Kern achter het stuur en noteerde hij een rondetijd van 7:07,55 minuten op de Nordschleife, 26 seconden sneller dan de tijd die hij in 2022 klokte in een Taycan Turbo S Sport sedan.