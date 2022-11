Porsche bouwt 100.000e Tycan

De Taycan markeert voor Porsche de start van het elektrische tijdperk en is wereldwijd een succes. De drie belangrijkste markten voor de elektrische auto uit Zuffenhausen zijn de VS, China en het Verenigd Koninkrijk. Hij is inmiddels verkrijgbaar in drie varianten: als Taycan, Taycan Cross Turismo en Taycan Sport Turismo. Per modelvariant zijn tot vijf motoropties beschikbaar en kan worden gekozen uit achter- of vierwielaandrijving. Met een actieradius van 513 kilometer (WLTP) is de Taycan 4S de versie met het grootste rijbereik. De Taycan Turbo S is recordhouder voor snelle elektrische auto's, met een rondetijd van 7 minuten en 33 seconden op de legendarische Nürburgring Nordschleife.

Niet alleen de Taycan zelf, maar ook de productiemethoden die Porsche hanteert, zetten stappen op het gebied van duurzaamheid en digitalisering. De productiefaciliteit in Stuttgart-Zuffenhausen werkt onder meer met kunstmatige intelligentie (AI). Een ander voorbeeld op het gebied van duurzame processen en technologie is de terugwinning van energie uit robots. Net als bij de Taycan wordt kinetische energie tijdens remprocessen omgezet in elektrische energie en opgeslagen met behulp van een krachtige condensator.

"De Taycan is een innovator en dat geldt ook voor de manier waarop hij wordt geproduceerd", verklaart Albrecht Reimold, lid van de Executive Board for Production and Logistics bij Porsche. "Sinds de productiestart in 2019 produceren we de Taycan volledig CO2-neutraal. Dit brengt ons weer een stap dichter bij het realiseren van onze visie op een zero-impact fabriek."