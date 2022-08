Porsche Taycan verbreekt record op Nordschleife

De Performance-kit is nieuw voor de Taycan en bestaat uit 21 inch RS-Spyder-design velgen met Pirelli P Zero Corsa banden. Hoewel de rubbersamenstelling gelijk is aan die van de raceband, zijn de banden goedgekeurd voor straatgebruik. Bij de Performance-kit hoort ook een software-update voor Porsche 4D Chassis Control. Voor een perfecte balans analyseert en synchroniseert het systeem alle onderstelfuncties van de Taycan in real-time.

"In het verleden kwamen alleen supersportwagens in de buurt van 7:33 minuten", aldus Lars Kern, de testcoureur van Porsche die de nieuwe recordtijd op de klokken bracht. "Dankzij de nieuwe Performance-kit kon ik nog verder komen, omdat de auto nog nauwkeuriger en levendiger op mijn input reageerde."

De Performance-kit wordt aangeboden door Porsche Tequipment. Momenteel is de kit alleen in Duitsland verkrijgbaar op de Taycan Turbo S modeljaar 2023, waarvan de productie in juli 2022 is gestart. De Performance-kit wordt naar verwachting eind 2022 ook leverbaar in andere markten. Het is ook mogelijk om hem achteraf in te laten bouwen. Na inbouw van de kit blijft de fabrieksgarantie geldig.

"We zijn er trots op dat het ronderecord voor elektrische auto's weer terug in handen van Porsche is", aldus Kevin Giek, vicepresident van de Taycan-modellijn. "Met deze rondetijd laten we niet alleen zien dat de Performance-kit meerwaarde heeft; het is tevens een bevestiging van de sportieve genen van de Taycan." Aan het record droeg natuurlijk ook het vermogen van 460 kW (625 pk) bij. Met Launch Control geactiveerd heeft de Taycan Turbo S vanuit stilstand tijdelijk een boostvermogen van 560 kW (761 pk).