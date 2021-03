Porsche Taycan Cross Turismo

Porsche introduceert Taycan Cross Turismo

4 maart 2021 | Porsche heeft de Taycan Cross Turismo onthuld. Met deze veelzijdige versie breidt Porsche zijn eerste serie van volledig elektrische sportwagens uit. Uiterlijk is de Taycan Cross Turismo nauw verwant aan de conceptstudie Mission E Cross Turismo die Porsche in 2018 op de Autosalon van Genève presenteerde. Het silhouet wordt bepaald door de sportieve, aflopende daklijn; door de Porsche-designers de 'Flyline' genoemd. De offroad-designelementen zijn onder meer de wielkasten, unieke beschermdelen voor en achter en de zijskirts. Als onderdeel van het Off-road Designpakket heeft de Cross Turismo speciale elementen in de hoeken van de voor- en achterbumper en aan de uiteinden van de dorpels. Deze zorgen niet alleen voor een opvallend uiterlijk, maar bieden ook bescherming tegen steenslag.

