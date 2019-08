Porsche Taycan

Porsche test Taycan op Nardo

19 augustus 2019 | In 24 uur tijd heeft een prototype van de Porsche Taycan op het hogesnelheidscircuit van Nardò in Italië 3.425 kilometer afgelegd. Ruwweg betekent dat een afstand van Nardò naar Trondheim in Noorwegen. De eerste volledig elektrische Porsche voltooide die prestatie tijdens een duurtest voorafgaand aan zijn wereldpremière op 4 september aanstaande. Onder bloedhete omstandigheden, met een piek van 42 graden Celsius en een asfalttemperatuur tot 54 graden, klokte de Taycan snelheden die uiteenliepen van 195 tot 215 km/u.