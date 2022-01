Porsche Taycan nu ook als Sport Turismo

19 januari 2022 | De Taycan Sport Turismo, de nieuwste versie van de elektrische sportwagen van Porsche, is binnenkort leverbaar in een groot aantal uitvoeringen. Hij combineert de praktische voordelen van de Taycan Cross Turismo met de on-road dynamiek van de Taycan Sedan. Vanaf eind februari is de GTS leverbaar en de andere uitvoeringen volgen medio maart 2022. Een opvallende voorziening is het panoramadak met Sunshine Control, waarmee het dak mat of transparant is te maken.

Met de introductie van de Sport Turismo is de line-up van Taycan breder dan voorheen. De elektrische sportwagen van Porsche is nu verkrijgbaar in drie modellen en een groot aantal uitvoeringen, variërend van de achterwielaangedreven Taycan Sport Turismo met 240 kW/326 pk (300 kW/408 pk in overboost) tot de Taycan Turbo S Sport Turismo met 460 kW/625 pk (560 kW/761 pk in overboost) en vierwielaandrijving. Als Sport Turismo accelereert deze extreem krachtige Taycan in 2,8 seconden van 0 naar 100 km/u. De topsnelheid is 260 km/u.

De versie met de grootste actieradius is de Taycan 4S Sport Turismo met een bereik van maximaal 498 kilometer volgens WLTP. De vierwielaangedreven versies van de Taycan Sport Turismo zijn voorzien van de meeste recente en bijzonder efficiënte aandrijfstrategie. Ook het thermisch beheer en de oplaadfuncties van deze aandrijflijn zijn verbeterd. De accu kan in 22,5 minuten van 5 procent naar 80 procent worden geladen. Dit betekent dat er al na vijf minuten laden genoeg stroom is om 100 kilometer te rijden.

De nieuwe Porsche Taycan Sport Turismo is leverbaar in de volgende vijf uitvoeringen:

Taycan Sport Turismo met 240 kW/326 pk (300 kW/408 pk in overboost) en achterwielaandrijving, optioneel met de Performance Battery Plus en 280 kW/380 pk (350 kW/476 pk in overboost)

Taycan 4S Sport Turismo met 320 kW/435 pk (390 kW/490 pk in overboost) en vierwielaandrijving, optioneel met de Performance Battery Plus en 360 kW/490 pk (420 kW/571 pk in overboost)

Taycan GTS Sport Turismo met 380 kW/517 pk (440 kW/598 pk in overboost) en vierwielaandrijving

Taycan Turbo Sport Turismo met 460 kW/625 pk (500 kW/680 pk in overboost) en vierwielaandrijving

Taycan Turbo S Sport Turismo met 460 kW/625 pk (560 kW/761 pk in overboost) en vierwielaandrijving

De nieuwe Taycan Sport Turismo heeft dezelfde carrosserie als de Taycan Cross Turismo. Anders dan Cross Turismo is de Sport Turismo standaard voorzien van achterwielaandrijving en heeft hij geen offroad designelementen. De hoofdruimte achterin is ruim 45 millimeter groter dan die van de Taycan Sedan. De hoofdruimte voorin is negen millimeter groter. De bagageruimte is gemakkelijk toegankelijk dankzij de extra grote achterklep. De laadopening is met 801 millimeter beduidend langer, en met 543 millimeter ook hoger dan die van de Sedan (respectievelijk 434 en 330 millimeter).

Hoe ruim de kofferbak precies is, hangt af van de uitrusting. In combinatie met het Sound Package Plus heeft hij een inhoud van 446 liter (Sedan: 407 liter). Als het BOSE Surround Sound System aan boord is (standaard vanaf de de Taycan Turbo Sport Turismo), is dat 405 liter. Met de rugleuningen van de achterbank neergeklapt (60:40 deelbaar) is er respectievelijk 1.212 en 1.171 liter bagageruimte beschikbaar. De" frunk" (bagageruimte onder de voorklep) heeft een opslagcapaciteit van 84 liter.

Het later dit jaar verkrijgbare, nieuwe optionele panoramadak is uitgerust met het bijzondere Sunshine Control. Het grote glasoppervlak is onderverdeeld in negen secties die afzonderlijk kunnen worden geregeld. Zo kunnen ofwel het hele dak of specifieke delen worden omgeschakeld van transparant naar mat. Naast de twee instellingen "Clear" en "Matt" kunnen ook onder meer "Semi" en "Bold" worden geselecteerd. Dit zijn vooraf gedefinieerde patronen met smalle of brede segmenten.

Met het optionele Remote Park Assist kan in- en uitparkeren op afstand via een smartphone worden geregeld zonder achter het stuur plaats te hoeven nemen. De automatische besturing werkt bij zowel parallelle als haakse parkeerplaatsen en is ook in garages te gebruiken. Het systeem detecteert automatisch parkeerplaatsen en meet deze met behulp van de ultrasone sensoren en camerasystemen.

Het navigatiesysteem rekent sneller en de interface is overzichtelijker geworden. Ook de Charging Planner is verbeterd, met onder meer een functie waarmee het online aanbod van laadpalen gefilterd kan worden op basis van laadprestaties. Het Porsche Communication Management (PCM) ondersteunt nu ook Android Auto.

