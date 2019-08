Porsche Taycan snelste op Nurburgring-Nordschleife

26 augustus 2019 | De Porsche Taycan heeft een nieuw record gevestigd op de Nürburgring-Nordschleife. Testrijder Lars Kern rondde het 20,6 kilometer lange circuit in de Eifel met de volledig elektrische Porsche in een tijd van zeven minuten en 42 seconden. Daarmee is het de snelste elektrisch aangedreven vierdeurs sportwagen op het circuit. Tijdens de poging reed Kern een voorserie-model van de Taycan.

Ontwikkelingsingenieurs reden al in een vroege ontwikkelingsfase met een Taycan over de Nürburgring-Nordschleife, maar dan in een simulator. Hiermee konden ze de prestaties op een virtueel circuit testen en evalueren. In dit proces was een van de hoofddoelen het testen van het energie- en thermomanagement, die een belangrijke bijdrage leverden aan het behalen van de recordtijd.

De Taycan is zowel op een circuit als op lange afstanden in zijn element. Een prototype van de elektrische Porsche legde recent in 24 uur tijd een afstand van exact 3.425 kilometer af op het hogesnelheidscircuit Nardò. De test werd zonder onderbrekingen voltooid; het prototype hoefde alleen maar te stoppen om bij te laden en van bestuurder te wisselen.

Al eerder onderschreef Porsche de capaciteiten van de Taycan door met een pre-productieauto in korte tijd 26 keer van nul naar 200 km/u te accelereren op de start- en landingsbaan van een vliegveld. Het kostte de rijder gemiddeld telkens iets minder dan tien seconden om de 200 km/u te bereiken. Het verschil tussen de snelste en langzaamste poging bedroeg tijdens de tests slechts 0,8 seconde.

Een reeks technische functies staat garant voor de circuitprestaties van de Taycan: