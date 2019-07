Porsche Taycan in China, UK en USA

1 juli 2019 | Een prototype van de Porsche Taycan heeft zijn eerste officiƫle demo-rondes voor het publiek gereden op het oefencircuit van het Porsche Experience Center (PEC) in Shanghai. De rondes vormen het startsein voor de Porsche Triple Demo Run. In drie weken tijd maakt de gecamoufleerde Taycan op drie continenten zijn opwachting: China, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Dit zijn de belangrijkste afzetmarkten voor de eerste volledig elektrische sportwagen van Porsche. De afbeelding op het dak is een eerbetoon aan het betreffende gastland. In Shanghai reed het prototype met een drakenafbeelding. Met achter het stuur Li Chao, een coureur die onder meer de Aziatische Porsche Carrera Cup rijdt.

"De prestaties van de Taycan zijn typisch Porsche. Dit ontwikkelingsdoel was vanaf de eerste meters voelbaar," aldus Li Chao. De Chinese coureur was vooral onder de indruk van de wegligging. "Van compromisloos sportief tot verrassend comfortabel: het chassis van de nieuwe Taycan biedt een perfect evenwicht tussen de precieze bediening van een sportwagen en het comfort van een limousine op de lange afstand. Naast het lage zwaartepunt speelt de achterasbesturing een eminente rol. De Taycan stuurt heel direct en heeft extreem veel grip."

De topsnelheid van de Taycan ligt boven de 250 km/u. De volledig elektrische Porsche accelereert in minder dan 3,5 seconden vaar de 100 km/u; de auto tikt in minder dan twaalf seconden de 200 km/u aan. Behalve in China zal de Taycan zijn potentieel ook tonen in de andere etappes van de Porsche Triple Demo Run. De Taycan is te zien tijdens de Hill Run als onderdeel van het Festival of Speed op Goodwood (4 tot 7 juli) en is aanwezig bij de seizoensfinale van het ABB FIA Formula E Kampioenschap die van 13 tot 14 juli 2019 in New York wordt gereden. De racers Mark Webber en Neel Jani zijn de bestuurders.

Voordat de nieuwe Porsche Taycan in september zijn wereldpremière beleeft, heeft hij al zo'n zes miljoen testkilometers afgelegd. Vanzelfsprekend ondergaan elektrische voertuigen bij Porsche hetzelfde testprogramma als de sportwagens met brandstofmotoren. Naast het testen van de prestaties omvat dit ook de geschiktheid voor dagelijks gebruik onder alle klimatologische omstandigheden. Veeleisende disciplines zoals het opladen van de accu of de temperatuur van de aandrijflijn en het interieur onder de meest extreme omstandigheden worden uiteraard toegevoegd aan het testprogramma van de elektrische modellen.

Li Chao (38) racet sinds 2012 in de Porsche Carrera Cup Asia. Hij legde de rondes in het prototype van de nieuwe Taycan af op het Porsche Experience Center in Shanghai dat Porsche vorig jaar april opende. PEC Shanghai is het eerste Porsche Experience Center in Azië en het zesde wereldwijd. Het Experience Center heeft directe toegang tot het 5,5 kilometer lange Shanghai International Circuit.